https://ria.ru/20241115/udar-1983901549.html

Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.11.2024

Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области

В Сумской области нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:44

2024-11-15T10:44

2024-11-15T15:22

специальная военная операция на украине

сумская область

безопасность

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. В Сумской области нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка", — рассказал он.По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241112/podpole-1983213337.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф