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Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 15.11.2024 (обновлено: 15:22 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/udar-1983901549.html
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.11.2024
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области
В Сумской области нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:44
2024-11-15T15:22
специальная военная операция на украине
сумская область
безопасность
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. В Сумской области нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка", — рассказал он.По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241112/podpole-1983213337.html
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сумская область, безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Безопасность, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье: российские военные одним ударом уничтожили более сотни боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. В Сумской области нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка", — рассказал он.
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12 ноября, 07:21
По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.
Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьБезопасностьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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