https://ria.ru/20241115/tseny-1983861690.html

Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились

Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились - РИА Новости, 15.11.2024

Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились

В период распродаж на "Черную пятницу" топовые модели актуальной линейки смартфонов компании Apple iPhone 16 Pro продаются в России по сниженным ценам, сообщает РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T01:01

2024-11-15T01:01

2024-11-15T01:02

apple

россия

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973607440_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_daf907b28f2608aeef309eec90dee86e.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В период распродаж на "Черную пятницу" топовые модели актуальной линейки смартфонов компании Apple iPhone 16 Pro продаются в России по сниженным ценам, сообщает портал High-Tech Mail."Когда модель появилась на отечественном рынке, ее продавали за 170 тысяч рублей. Уже спустя месяц цена флагмана снизилась до 130 тысяч, а в последние дни распродажи онлайн-магазины продают iPhone 16 Pro за 105—115 тысяч рублей. Экономия — более 50 тыс. рублей или почти 43%", — говорится в публикации.По данным портала, самым дешевым способом купить устройство по самой низкой цене является заказ из-за рубежа."Маркетплейсы предлагают последний айфон за 105 тысяч рублей", — говорится в материале. При этом отмечается, что к указанной стоимости следует прибавить пошлину приблизительно в 14 тысяч рублей.iPhone 16 Pro — самый мощный и актуальный смартфон Apple, выпущенный в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20241113/apple-1983578159.html

https://ria.ru/20241103/medvedev-1981669842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

apple, россия, экономика, технологии