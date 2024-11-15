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Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились - РИА Новости, 15.11.2024
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01:01 15.11.2024 (обновлено: 01:02 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tseny-1983861690.html
Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились
Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились - РИА Новости, 15.11.2024
Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились
В период распродаж на "Черную пятницу" топовые модели актуальной линейки смартфонов компании Apple iPhone 16 Pro продаются в России по сниженным ценам, сообщает РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:01
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apple
россия
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технологии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В период распродаж на "Черную пятницу" топовые модели актуальной линейки смартфонов компании Apple iPhone 16 Pro продаются в России по сниженным ценам, сообщает портал High-Tech Mail."Когда модель появилась на отечественном рынке, ее продавали за 170 тысяч рублей. Уже спустя месяц цена флагмана снизилась до 130 тысяч, а в последние дни распродажи онлайн-магазины продают iPhone 16 Pro за 105—115 тысяч рублей. Экономия — более 50 тыс. рублей или почти 43%", — говорится в публикации.По данным портала, самым дешевым способом купить устройство по самой низкой цене является заказ из-за рубежа."Маркетплейсы предлагают последний айфон за 105 тысяч рублей", — говорится в материале. При этом отмечается, что к указанной стоимости следует прибавить пошлину приблизительно в 14 тысяч рублей.iPhone 16 Pro — самый мощный и актуальный смартфон Apple, выпущенный в сентябре 2024 года.
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apple, россия, экономика, технологии
Apple, Россия, Экономика, Технологии
Цены на iPhone 16 Pro в России резко изменились

Hi-Tech Mail: iPhone 16 Pro подешевел в России на 40%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 Pro Max в Москве
Презентация iPhone 16 Pro Max в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Презентация iPhone 16 Pro Max в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В период распродаж на "Черную пятницу" топовые модели актуальной линейки смартфонов компании Apple iPhone 16 Pro продаются в России по сниженным ценам, сообщает портал High-Tech Mail.
«
"Когда модель появилась на отечественном рынке, ее продавали за 170 тысяч рублей. Уже спустя месяц цена флагмана снизилась до 130 тысяч, а в последние дни распродажи онлайн-магазины продают iPhone 16 Pro за 105—115 тысяч рублей. Экономия — более 50 тыс. рублей или почти 43%", — говорится в публикации.
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По данным портала, самым дешевым способом купить устройство по самой низкой цене является заказ из-за рубежа.
"Маркетплейсы предлагают последний айфон за 105 тысяч рублей", — говорится в материале. При этом отмечается, что к указанной стоимости следует прибавить пошлину приблизительно в 14 тысяч рублей.
iPhone 16 Pro — самый мощный и актуальный смартфон Apple, выпущенный в сентябре 2024 года.
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