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Новый центр технической поддержки БелАЗ открыт в Мурманской области - РИА Новости, 15.11.2024
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Мурманская область
 
14:25 15.11.2024 (обновлено: 14:26 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tsentr-1983975324.html
Новый центр технической поддержки БелАЗ открыт в Мурманской области
Новый центр технической поддержки БелАЗ открыт в Мурманской области - РИА Новости, 15.11.2024
Новый центр технической поддержки БелАЗ открыт в Мурманской области
Новый центр технической поддержки БелАЗ начал работу в Апатитах Мурманской области в рамках взаимодействия региона с Белоруссией, сообщило министерство развития РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:25
2024-11-15T14:26
мурманская область
мурманская область
арктика
апатиты
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Новый центр технической поддержки БелАЗ начал работу в Апатитах Мурманской области в рамках взаимодействия региона с Белоруссией, сообщило министерство развития Арктики и экономики региона. "В рамках взаимовыгодного партнерства в 2023 году во время визита в Мурманскую область премьер-министра Республики Беларусь Головченко Романа Александровича и представителей предприятий Республики Беларусь между правительством Мурманской области и ОАО "БелАЗ" было заключено соглашение о сотрудничестве. И уже сегодня открыт центр технической поддержки БелАЗ, что является показателем нашего сотрудничества", – отметила министр развития Арктики и экономики региона Светлана Панфилова, слова которой приводятся в сообщении. Сообщается, что новый центр, оснащённый современным диагностическим оборудованием и высококвалифицированным персоналом, значительно улучшит обслуживание, сократит время простоев техники и обеспечит максимальную эффективность работы горнодобывающих предприятий региона. Открытие региональных Центров технической поддержки открывает прямой доступ конечным пользователям к фирменному сервису БелАЗ, позволяет обеспечить эффективную и бесперебойную работу карьерной техники и повысить экономическую эффективность ее эксплуатации, а также производственные показатели предприятий, сократить транспортные расходы пользователей крупногабаритной техники, а также снизить стоимость оказания сервисных услуг. "Сегодня мы открыли центр технической поддержки в Мурманской области. Порядка 300 единиц техники эксплуатируется в данном регионе. И безусловно, любая, даже качественная и надежная, техника требует соответствующего обслуживания, которое должно производиться своевременно и в короткие сроки… Сотрудничество с Мурманской областью будем продолжать и наращивать", – приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "БелАЗ" Сергея Лесина.
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мурманская область, арктика, апатиты
Мурманская область, Мурманская область, Арктика, Апатиты

Новый центр технической поддержки БелАЗ открыт в Мурманской области

© Фото : Министерство развития Арктики и экономики МО/ВКонтактеОткрытие нового центра технической поддержки БелАЗ в Мурманской области
Открытие нового центра технической поддержки БелАЗ в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Министерство развития Арктики и экономики МО/ВКонтакте
Открытие нового центра технической поддержки БелАЗ в Мурманской области
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Новый центр технической поддержки БелАЗ начал работу в Апатитах Мурманской области в рамках взаимодействия региона с Белоруссией, сообщило министерство развития Арктики и экономики региона.
"В рамках взаимовыгодного партнерства в 2023 году во время визита в Мурманскую область премьер-министра Республики Беларусь Головченко Романа Александровича и представителей предприятий Республики Беларусь между правительством Мурманской области и ОАО "БелАЗ" было заключено соглашение о сотрудничестве. И уже сегодня открыт центр технической поддержки БелАЗ, что является показателем нашего сотрудничества", – отметила министр развития Арктики и экономики региона Светлана Панфилова, слова которой приводятся в сообщении.
© Фото : Министерство развития Арктики и экономики МО/ВКонтактеОткрытие нового центра технической поддержки БелАЗ в Мурманской области
Открытие нового центра технической поддержки БелАЗ в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Министерство развития Арктики и экономики МО/ВКонтакте
Открытие нового центра технической поддержки БелАЗ в Мурманской области
Сообщается, что новый центр, оснащённый современным диагностическим оборудованием и высококвалифицированным персоналом, значительно улучшит обслуживание, сократит время простоев техники и обеспечит максимальную эффективность работы горнодобывающих предприятий региона.
Открытие региональных Центров технической поддержки открывает прямой доступ конечным пользователям к фирменному сервису БелАЗ, позволяет обеспечить эффективную и бесперебойную работу карьерной техники и повысить экономическую эффективность ее эксплуатации, а также производственные показатели предприятий, сократить транспортные расходы пользователей крупногабаритной техники, а также снизить стоимость оказания сервисных услуг.
"Сегодня мы открыли центр технической поддержки в Мурманской области. Порядка 300 единиц техники эксплуатируется в данном регионе. И безусловно, любая, даже качественная и надежная, техника требует соответствующего обслуживания, которое должно производиться своевременно и в короткие сроки… Сотрудничество с Мурманской областью будем продолжать и наращивать", – приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "БелАЗ" Сергея Лесина.
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