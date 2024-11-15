https://ria.ru/20241115/tramp-1984096797.html
Трамп рассказал, кого номинирует на пост министра внутренних дел
Трамп рассказал, кого номинирует на пост министра внутренних дел - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп рассказал, кого номинирует на пост министра внутренних дел
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в пятницу заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T23:42
2024-11-15T23:42
2024-11-15T23:42
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северная дакота
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в пятницу заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США. "Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета", - заявил Трамп. Отмечается, новый национальный совет по энергетике будет контролировать по госучреждениям работу по увеличению добычи всех источников энергии, в особенности традиционных.
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в мире, сша, северная дакота, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Дакота, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп рассказал, кого номинирует на пост министра внутренних дел
Трамп номинировал губернатора Бергама на пост министра внутренних дел США