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Эксперты предрекли хаос новой администрации Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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18:16 15.11.2024
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Эксперты предрекли хаос новой администрации Трампа
Эксперты предрекли хаос новой администрации Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
Эксперты предрекли хаос новой администрации Трампа
Ожидается, что новая администрация победившего на президентских выборах США Дональда Трампа столкнется с высоким уровнем текучести кадров и хаосом на ранних... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:16
2024-11-15T18:16
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дональд трамп
марко рубио
илон маск
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ожидается, что новая администрация победившего на президентских выборах США Дональда Трампа столкнется с высоким уровнем текучести кадров и хаосом на ранних этапах своей работы из-за неопытности и характеров назначенцев, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. В начале недели Дональд Трамп объявил о назначении ряда ключевых фигур своей будущей администрации. Сенатор Марко Рубио станет госсекретарем, телеведущий Пит Хегсет — министром обороны, конгрессмен Майкл Уолц — советником по национальной безопасности, а бывший директор нацразведки Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ. Кроме того, миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами будут руководить новым департаментом повышения эффективности госуправления (DOGE). Возможный хаос"Большинство наблюдателей восприняли назначения Трампа с презрением, страхом и отвращением. Некоторые из его кандидатов, вероятно, не будут утверждены Сенатом, хотя Трамп, возможно, найдет способы обойти это. Текучесть кадров, скорее всего, будет высокой, так как многие из назначенных вряд ли проявят себя как эффективные администраторы, что приведет к хаосу в первые месяцы новой администрации", — заявил профессор госуправления Корнельского университета Ричард Бенсел. Похожего мнения придерживается Родерик Кивиет, преподаватель политологии Калифорнийского технологического института, который предполагает, что высокая текучесть кадров станет характерной чертой администрации Трампа, как это было в прошлом. Бенсел отметил, что назначение Рубио — самое "традиционное" из всех, сделанных Трампом. Однако оно, скорее всего, зависит от готовности Рубио безоговорочно следовать курсу, установленному будущим президентом. Это означает, что политика, проводимая Рубио на посту госсекретаря, будет отражать желания Трампа. Однако эксперт сомневается, что Рубио останется в должности надолго, так как между ним и Трампом, скорее всего, возникнут разногласия. "Назначения Хегсета и Уолца на ключевые посты с их минимальным административным и политическим опытом вызывают серьезные опасения. Несмотря на их возможную приверженность определенным политическим идеям, недостаток опыта, вероятно, приведет к ошибкам. А ошибки увеличивают риск того, что Соединенные Штаты ввяжутся в нежелательную войну из-за этих назначений", — добавил Бенсел. Китай, Россия и УкраинаБенсел предположил, что администрация Трампа, вероятно, займет равнодушную позицию по вопросу Украины, если Киев сможет продолжать противостояние с Россией без дополнительной помощи США. "Отношения с Китаем, вероятно, ухудшатся, особенно в торговой сфере. С Россией отношения могут немного улучшиться, но, за исключением войны в Украине, между США и Россией мало что происходит", — отметил он. Кивит, в свою очередь, подчеркнул, что борьба за контроль над внешней политикой США ведется между двумя группами: теми, кто видит угрозу в России, и теми, кто считает более серьезной проблемой Китай. "Рубио, как мне кажется, в первую очередь обеспокоен Китаем и тем, что необходимо сделать для сдерживания его политических, экономических и военных амбиций. Жесткую позицию он займет в отношении Ирана, Кубы и авторитарного режима в Венесуэле", — сказал Кивит. Отвечая на вопрос о назначениях Хегсета и Уолца, Кивит отметил, что Трамп стремится к миру через силу, поддерживая мощные вооруженные силы, ориентированные на военные задачи, а не на "масштабные проекты по гендерному равенству и целям DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)". МаскКогда речь зашла о назначении Илона Маска, Бенсел охарактеризовал это как "хороший театр", который, однако, вряд ли окажет значительное влияние на реальную политику. "Маск — блестящий предприниматель и опытный шоумен, но это не означает, что у него достаточно терпения, чтобы разобраться, как на самом деле работает правительство. А это — необходимое условие для этой должности", — сказал Бенсел. Кивит, однако, признал, что Маск может добиться некоторых успехов в ограничении бюрократии федерального правительства США, но подчеркнул, что эта система весьма устойчива. "Ключевое, что нужно помнить здесь, это то, что 90% расходов федерального правительства: соцобеспечение Medicare, пособия ветеранам, национальная оборона и проценты по госдолгу - зафиксированы и на практике не могут быть изменены", — объяснил он. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, марко рубио, илон маск, центральное разведывательное управление (цру), калифорнийский технологический институт, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Марко Рубио, Илон Маск, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Калифорнийский технологический институт, NBC, Выборы президента США — 2024
Эксперты предрекли хаос новой администрации Трампа

Эксперты: текучесть кадров в новой администрации Трампа может привести к хаосу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ожидается, что новая администрация победившего на президентских выборах США Дональда Трампа столкнется с высоким уровнем текучести кадров и хаосом на ранних этапах своей работы из-за неопытности и характеров назначенцев, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
В начале недели Дональд Трамп объявил о назначении ряда ключевых фигур своей будущей администрации. Сенатор Марко Рубио станет госсекретарем, телеведущий Пит Хегсет — министром обороны, конгрессмен Майкл Уолц — советником по национальной безопасности, а бывший директор нацразведки Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ.
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Кроме того, миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами будут руководить новым департаментом повышения эффективности госуправления (DOGE).

Возможный хаос

"Большинство наблюдателей восприняли назначения Трампа с презрением, страхом и отвращением. Некоторые из его кандидатов, вероятно, не будут утверждены Сенатом, хотя Трамп, возможно, найдет способы обойти это. Текучесть кадров, скорее всего, будет высокой, так как многие из назначенных вряд ли проявят себя как эффективные администраторы, что приведет к хаосу в первые месяцы новой администрации", — заявил профессор госуправления Корнельского университета Ричард Бенсел.
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Похожего мнения придерживается Родерик Кивиет, преподаватель политологии Калифорнийского технологического института, который предполагает, что высокая текучесть кадров станет характерной чертой администрации Трампа, как это было в прошлом.
Бенсел отметил, что назначение Рубио — самое "традиционное" из всех, сделанных Трампом. Однако оно, скорее всего, зависит от готовности Рубио безоговорочно следовать курсу, установленному будущим президентом. Это означает, что политика, проводимая Рубио на посту госсекретаря, будет отражать желания Трампа. Однако эксперт сомневается, что Рубио останется в должности надолго, так как между ним и Трампом, скорее всего, возникнут разногласия.
"Назначения Хегсета и Уолца на ключевые посты с их минимальным административным и политическим опытом вызывают серьезные опасения. Несмотря на их возможную приверженность определенным политическим идеям, недостаток опыта, вероятно, приведет к ошибкам. А ошибки увеличивают риск того, что Соединенные Штаты ввяжутся в нежелательную войну из-за этих назначений", — добавил Бенсел.

Китай, Россия и Украина

Бенсел предположил, что администрация Трампа, вероятно, займет равнодушную позицию по вопросу Украины, если Киев сможет продолжать противостояние с Россией без дополнительной помощи США.
"Отношения с Китаем, вероятно, ухудшатся, особенно в торговой сфере. С Россией отношения могут немного улучшиться, но, за исключением войны в Украине, между США и Россией мало что происходит", — отметил он.
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Кивит, в свою очередь, подчеркнул, что борьба за контроль над внешней политикой США ведется между двумя группами: теми, кто видит угрозу в России, и теми, кто считает более серьезной проблемой Китай.
"Рубио, как мне кажется, в первую очередь обеспокоен Китаем и тем, что необходимо сделать для сдерживания его политических, экономических и военных амбиций. Жесткую позицию он займет в отношении Ирана, Кубы и авторитарного режима в Венесуэле", — сказал Кивит.
Отвечая на вопрос о назначениях Хегсета и Уолца, Кивит отметил, что Трамп стремится к миру через силу, поддерживая мощные вооруженные силы, ориентированные на военные задачи, а не на "масштабные проекты по гендерному равенству и целям DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)".

Маск

Когда речь зашла о назначении Илона Маска, Бенсел охарактеризовал это как "хороший театр", который, однако, вряд ли окажет значительное влияние на реальную политику.
"Маск — блестящий предприниматель и опытный шоумен, но это не означает, что у него достаточно терпения, чтобы разобраться, как на самом деле работает правительство. А это — необходимое условие для этой должности", — сказал Бенсел.
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Кивит, однако, признал, что Маск может добиться некоторых успехов в ограничении бюрократии федерального правительства США, но подчеркнул, что эта система весьма устойчива.
"Ключевое, что нужно помнить здесь, это то, что 90% расходов федерального правительства: соцобеспечение Medicare, пособия ветеранам, национальная оборона и проценты по госдолгу - зафиксированы и на практике не могут быть изменены", — объяснил он.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампМарко РубиоИлон МаскЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Калифорнийский технологический институтNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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