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Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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17:37 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/tramp-1984041196.html
Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа
Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику с позиции силы, но она будет ближе к здравому смыслу, не меньшая... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:37
2024-11-15T17:37
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику с позиции силы, но она будет ближе к здравому смыслу, не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Нет сомнений в том, что Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику. Предположительно, с позиции силы, но при сократившихся наличных ресурсах", - сказал Яковенко. Он отметил, что позитивным может стать то, что эта политика будет ближе к трезвой оценке ситуации и здравому смыслу при том понимании, что стране нужна пауза от войн, дабы восстановить базовые основы своей конкурентоспособности в качественно новой глобальной среде, ставшей высококонкурентной. "Понятно, не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии", - подчеркнул Яковенко. По его мнению, повторное президентство Трампа обретает совершенно новое качество. "Трамп воплощает Республиканскую партию и консервативную Америку. У него тысячи, если не десятки тысяч сторонников в кадровом резерве, готовых воплощать в жизнь его идеи о восстановлении прежнего "величия" страны и, как минимум, занять от трех до четырех тысяч командных должностей в системе федерального правительства согласно принятой в Америке практике (что Трамп не смог сделать в свой первый срок)", - добавил Яковенко. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983945745.html
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в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, александр яковенко, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа

Эксперт Яковенко: Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику с позиции силы

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику с позиции силы, но она будет ближе к здравому смыслу, не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"Нет сомнений в том, что Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику. Предположительно, с позиции силы, но при сократившихся наличных ресурсах", - сказал Яковенко.
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Он отметил, что позитивным может стать то, что эта политика будет ближе к трезвой оценке ситуации и здравому смыслу при том понимании, что стране нужна пауза от войн, дабы восстановить базовые основы своей конкурентоспособности в качественно новой глобальной среде, ставшей высококонкурентной.
"Понятно, не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии", - подчеркнул Яковенко.
По его мнению, повторное президентство Трампа обретает совершенно новое качество.
"Трамп воплощает Республиканскую партию и консервативную Америку. У него тысячи, если не десятки тысяч сторонников в кадровом резерве, готовых воплощать в жизнь его идеи о восстановлении прежнего "величия" страны и, как минимум, занять от трех до четырех тысяч командных должностей в системе федерального правительства согласно принятой в Америке практике (что Трамп не смог сделать в свой первый срок)", - добавил Яковенко.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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