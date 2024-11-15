https://ria.ru/20241115/tramp-1984041196.html

Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа

Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа - РИА Новости, 15.11.2024

Эксперт рассказал, какой будет внешняя политика Трампа

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику с позиции силы, но она будет ближе к здравому смыслу, не меньшая... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:37

2024-11-15T17:37

2024-11-15T17:37

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику с позиции силы, но она будет ближе к здравому смыслу, не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Нет сомнений в том, что Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику. Предположительно, с позиции силы, но при сократившихся наличных ресурсах", - сказал Яковенко. Он отметил, что позитивным может стать то, что эта политика будет ближе к трезвой оценке ситуации и здравому смыслу при том понимании, что стране нужна пауза от войн, дабы восстановить базовые основы своей конкурентоспособности в качественно новой глобальной среде, ставшей высококонкурентной. "Понятно, не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии", - подчеркнул Яковенко. По его мнению, повторное президентство Трампа обретает совершенно новое качество. "Трамп воплощает Республиканскую партию и консервативную Америку. У него тысячи, если не десятки тысяч сторонников в кадровом резерве, готовых воплощать в жизнь его идеи о восстановлении прежнего "величия" страны и, как минимум, занять от трех до четырех тысяч командных должностей в системе федерального правительства согласно принятой в Америке практике (что Трамп не смог сделать в свой первый срок)", - добавил Яковенко. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983945745.html

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