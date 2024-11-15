https://ria.ru/20241115/tramp-1983876072.html

Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел

Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел

Избранный президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:55

2024-11-15T07:55

2024-11-15T07:55

сша

северная дакота

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел. Трамп упомянул губернатора во время выступления в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго. "Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность", - добавил Трамп, после чего указал на Бургума и помахал ему рукой. Мгновением позже Трамп объявил, что Бургум возглавит министерство внутренних дел и будет фантастическим руководителем. В США должность министра внутренних дел подразумевает управление такими вопросами, как землепользование, геологическая разведка местности и национальные парки.

https://ria.ru/20241115/daymon-1983865217.html

https://ria.ru/20241114/tramp-1983746923.html

сша

северная дакота

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сша, северная дакота, дональд трамп, в мире