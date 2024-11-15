https://ria.ru/20241115/tramp-1983876072.html
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел
Избранный президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:55
2024-11-15T07:55
2024-11-15T07:55
сша
северная дакота
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3e9089694542217b51993384f89f20d2.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел. Трамп упомянул губернатора во время выступления в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго. "Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность", - добавил Трамп, после чего указал на Бургума и помахал ему рукой. Мгновением позже Трамп объявил, что Бургум возглавит министерство внутренних дел и будет фантастическим руководителем. В США должность министра внутренних дел подразумевает управление такими вопросами, как землепользование, геологическая разведка местности и национальные парки.
https://ria.ru/20241115/daymon-1983865217.html
https://ria.ru/20241114/tramp-1983746923.html
сша
северная дакота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a8d55f889288c1a7314963585b7328d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, северная дакота, дональд трамп, в мире
США, Северная Дакота, Дональд Трамп, В мире
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел
Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел.
Трамп упомянул губернатора во время выступления в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.
"Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность", - добавил Трамп, после чего указал на Бургума и помахал ему рукой.
Мгновением позже Трамп объявил, что Бургум возглавит министерство внутренних дел и будет фантастическим руководителем.
В США должность министра внутренних дел подразумевает управление такими вопросами, как землепользование, геологическая разведка местности и национальные парки.