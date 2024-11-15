https://ria.ru/20241115/tramp-1983872127.html
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:59
2024-11-15T05:59
2024-11-15T07:13
сша
аргентина
дональд трамп
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab490e08a93df4337f6c80114ea014e8.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни в социальных сетях.Встреча состоялась во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. Адорни опубликовал в социальной сети Х фотографию, на которой слева направо позируют глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, Милей, Трамп и сестра Милея Карина. Маск, который в последнее время играет роль неформального, но очень близкого советника Трампа, держит на руках маленькую девочку. Таким образом Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщает, что встреча прошла хорошо, Милей также встретился с американскими инвесторами.
https://ria.ru/20241115/fotografiya-1983871210.html
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html
сша
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f912238a33759099a300ada0f332123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, аргентина, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Аргентина, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
Трамп встретился с первым иностранным лидером, президентом Аргентины Милеем