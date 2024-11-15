https://ria.ru/20241115/tramp-1983872127.html

Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером

Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:59

2024-11-15T05:59

2024-11-15T07:13

сша

аргентина

дональд трамп

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab490e08a93df4337f6c80114ea014e8.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни в социальных сетях.Встреча состоялась во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. Адорни опубликовал в социальной сети Х фотографию, на которой слева направо позируют глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, Милей, Трамп и сестра Милея Карина. Маск, который в последнее время играет роль неформального, но очень близкого советника Трампа, держит на руках маленькую девочку. Таким образом Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщает, что встреча прошла хорошо, Милей также встретился с американскими инвесторами.

https://ria.ru/20241115/fotografiya-1983871210.html

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html

сша

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, аргентина, дональд трамп, илон маск, в мире