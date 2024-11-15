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Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером - РИА Новости, 15.11.2024
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05:59 15.11.2024 (обновлено: 07:13 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tramp-1983872127.html
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:59
2024-11-15T07:13
сша
аргентина
дональд трамп
илон маск
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни в социальных сетях.Встреча состоялась во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. Адорни опубликовал в социальной сети Х фотографию, на которой слева направо позируют глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, Милей, Трамп и сестра Милея Карина. Маск, который в последнее время играет роль неформального, но очень близкого советника Трампа, держит на руках маленькую девочку. Таким образом Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщает, что встреча прошла хорошо, Милей также встретился с американскими инвесторами.
https://ria.ru/20241115/fotografiya-1983871210.html
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сша, аргентина, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Аргентина, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером

Трамп встретился с первым иностранным лидером, президентом Аргентины Милеем

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, в четверг встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, следует из сообщения пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни в социальных сетях.
Встреча состоялась во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго.
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Адорни опубликовал в социальной сети Х фотографию, на которой слева направо позируют глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, Милей, Трамп и сестра Милея Карина. Маск, который в последнее время играет роль неформального, но очень близкого советника Трампа, держит на руках маленькую девочку.
Таким образом Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщает, что встреча прошла хорошо, Милей также встретился с американскими инвесторами.
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СШААргентинаДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
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