https://ria.ru/20241115/tramp-1983865988.html

Адвокаты Трампа выдвинуты на посты заместителя генпрокурора и его помощника

Адвокаты Трампа выдвинуты на посты заместителя генпрокурора и его помощника - РИА Новости, 15.11.2024

Адвокаты Трампа выдвинуты на посты заместителя генпрокурора и его помощника

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника, следует из РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:09

2024-11-15T03:09

2024-11-15T03:09

сша

нью-йорк (город)

в мире

дональд трамп

джо байден

камала харрис

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3e9089694542217b51993384f89f20d2.jpg

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника, следует из распространенного заявления будущего главы государства. "Я рад объявить о том, что Тодд Бланш будет служить заместителем генерального прокурора в моей администрации. Тодд является отличным адвокатом, который станет важным лидером в министерстве юстиции, исправляя то, что слишком долго было сломано в системе правосудия", - говорится в сообщении Трампа. Бланш является личным адвокатом Трампа, представлявшим его интересы на суде в Нью-Йорке по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Одновременно Трамп объявил о том, что Эмил Боув, другой его адвокат, станет главным помощником заместителя генпрокурора и исполняющим обязанности заместителя генерального прокурора. Ранее избранный президент уже определился с кандидатурой на пост главы минюста и по совместительству генпрокурора США, назвав имя конгрессмена Мэтта Гетца. По данным телеканала NBC News, предложение Трампа шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/daymon-1983865217.html

https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024