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Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:21
2024-11-15T00:21
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в распространенном заявлении."Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - указано в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.Республиканец отметил, что указанное ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.
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сша, дональд трамп, америка, роберт кеннеди, в мире
США, Дональд Трамп, Америка, Роберт Кеннеди, В мире
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения