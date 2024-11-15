https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html

Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава

Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:21

2024-11-15T00:21

2024-11-15T01:01

сша

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америка

роберт кеннеди

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в распространенном заявлении."Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - указано в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.Республиканец отметил, что указанное ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.

https://ria.ru/20241114/peskov-1983734080.html

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сша, дональд трамп, америка, роберт кеннеди, в мире