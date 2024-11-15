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Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава - РИА Новости, 15.11.2024
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00:21 15.11.2024 (обновлено: 01:01 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:21
2024-11-15T01:01
сша
дональд трамп
америка
роберт кеннеди
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в распространенном заявлении."Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - указано в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.Республиканец отметил, что указанное ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.
https://ria.ru/20241114/peskov-1983734080.html
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сша, дональд трамп, америка, роберт кеннеди, в мире
США, Дональд Трамп, Америка, Роберт Кеннеди, В мире
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава

Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в распространенном заявлении.
"Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - указано в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Песков: в Кремле наблюдают за формированием администрации Трампа
Вчера, 13:47
Республиканец отметил, что указанное ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.
 
СШАДональд ТрампАмерикаРоберт КеннедиВ мире
 
 
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