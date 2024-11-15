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Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву - РИА Новости, 15.11.2024
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08:00 15.11.2024 (обновлено: 08:02 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву
Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву - РИА Новости, 15.11.2024
Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву
Еще не успев вступить в должность президента США, Дональд Трамп практически каждый день с каждой новой номинацией в свою будущую администрацию вгоняет... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:00
2024-11-15T08:02
аналитика
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
нато
оон
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Еще не успев вступить в должность президента США, Дональд Трамп практически каждый день с каждой новой номинацией в свою будущую администрацию вгоняет американский и евро-атлантический истеблишмент в жесточайшую тоску и отчаяние, а где-то в киевском бункере тихо скулит бывший комик, чей "дембельский чес" приближается к концу.Многие западные обозреватели, не сговариваясь, уже высказались о том, что список персоналий трамповской команды будто вышел из-под пера Путина, а их заявления "на сто процентов соответствуют содержанию российской пропаганды", что является "серьезнейшей угрозой безопасности и национальным интересам США". Доходит до того, что новую администрацию избранного президента США называют "Мстителями наоборот". Другие призывают запасаться попкорном в преддверии остросюжетного сериала "Америка превыше всего, а остальные идут к черту и на съедение к Путину".Пользуясь случаем, мы можем ознакомиться с начальными титрами будущего сериала уже сейчас.Халк, он же Пит Хегсет. Будущий министр обороны США. Любит татуировки, плавки, гордится своей маскулинностью. Ранее — пехотный офицер, участник операций в Ираке и Афганистане, награжден двумя "Бронзовыми звездами". До последнего времени был ведущим на Fox News и писал героические книги на тему "Как вышвырнуть трансгендеров из армии США". С невероятным презрением относится к союзникам по НАТО и считает их жалкими слабаками. Энергично защищал Трампа, когда тот назвал Путина "гением". По консолидированному мнению нынешней верхушки ВС США, Халк-Хегсет "является самым неквалифицированным кандидатом на пост министра обороны в американской истории".Грут, он же Марко Рубио. Будущий глава Госдепартамента, то есть министр иностранных дел США. Выходец из семьи эмигрантов с Кубы, ярый антикоммунист. В период президентства Байдена был одним из инициаторов немедленного прекращения помощи Украине. Характерные цитаты: "Мы не являемся мировыми полицейскими, мы не посылаем войска на Украину. &lt;…&gt; Наш приоритет номер один — это наши национальные интересы"; "Не нужно быть поклонником Владимира Путина, чтобы хотеть, чтобы война закончилась"; "Сейчас мы финансируем патовую ситуацию".Черная Вдова, она же Элиза Стефаник. Будущий представитель США в ООН. После начала СВО активно призывала к поддержке Киева, но с течением времени переобулась и ныне полностью поддерживает позицию Трампа, в том числе голосовала против выделения Украине пакета помощи в 60 миллиардов долларов. Цитата ее представителя: "Госпожа Стефаник полностью поддерживает политику Трампа "мир через силу" и будет следовать его руководству как Верховного главнокомандующего по окончанию войны на Украине". В общем, кандидат на титул "Мисс последовательность — 2025".Тор, он же Майк Уолтц. Будущий советник президента по безопасности. Полковник Национальной гвардии в отставке, "зеленый берет", участник операций в Афганистане и на Ближнем Востоке, имеет награды. Испытывает острую неприязнь к европейским партнерам США по НАТО и считает их жмотами и трусами. Не испытывает иллюзий по перспективам исхода конфликта на Украине: "Зеленский понимает, что проигрывает, а администрация Байдена только помогает ему сводить к ничьей". Тоже любит писать книги.Супервумен, она же Тулси Габбард. Будущий руководитель Национальной разведки США. Ветеран ВС США, подполковник в отставке. Неистовая пацифистка, которая неоднократно критиковала курс США на международной арене, подчеркивая важность дипломатии и осуждая вмешательства, которые, по ее мнению, не приносят пользы ни Америке, ни другим странам. Занесена в украинскую базу "Миротворец" с формулировкой: "Вероятно, является агентом российских спецслужб". Ранее многократно была гостьей на RT (да-да). Ключевая цитата: "Расширение НАТО рассматривается Россией как угроза, и игнорирование этого факта только отталкивает ее от дипломатии. Мы не можем притворяться, что это не является фактором, влияющим на их действия".Доктор Стрэндж, он же Мэтт Гетц. Будущий генпрокурор и глава Минюста США. Состоит в числе десяти конгрессменов, подписавших при Байдене проект резолюции о немедленном прекращении любой поддержки Украины, которая позволит начать переговоры о мире. Известен заявлениями: "Крым никогда не перестанет быть частью России. Если у Украины есть цель его вернуть, то она недостижима" и "Средства, выделяемые США на поддержку Украины, уходят в мировые столицы отмывания денег". Был единственным, кто остался демонстративно сидеть во время оваций после выступления Зеленского в конгрессе США.Человек-паук, он же Вивек Рамасвами. Будущий соруководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен, миллионер. Во время предвыборной кампании Трампа заявлял, что признает освобожденные территории российскими, заблокирует вступление Украины в НАТО, снимет все санкции с России и лично посетит Москву в 2025 году.Железный человек, он же Илон Маск. Будущий соруководитель DOGE. Самый богатый человек в мире. "Теслы", ракеты, "Старлинки", все такое. Имеет сильнейшее влияние на Дональда Трампа и участвует в формировании его новой администрации. По всей видимости, является соавтором концепции Трампа по заморозке конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. Испытывает острую личную неприязнь к Зеленскому. Обвиняется противниками Трампа в том, что он находится в постоянном контакте с российским президентом и обсуждает с ним ключевые политические вопросы, будучи по сути посредником между Трампом и Путиным, что, конечно, является полной выдумкой и ложью империалистов.В общем и целом набранная Трампом команда "Мстителей" вызывает в стане демократов-русофобов дикий страх. Характерная цитата из издания Vanity Fair: "От новой команды Трампа можно отложить кирпичи".Несмотря на панику в стане наших нынешних недругов, российское руководство пока придерживается условно доброжелательной, но выжидательной позиции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Трампа, но это не является главным приоритетом".Если трамповские "Мстители" сделают за нас часть работы на Украине — это можно только приветствовать, и пока поступающие сигналы свидетельствуют о том, что киевскую шайку могут ждать сильные разочарования. Если же разворачивающееся шоу так и останется на голубом экране, мы скажем "спасибо за попкорн" и продолжим идти вперед, что мы сейчас и делаем.
https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, оон
Аналитика, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ООН

Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Еще не успев вступить в должность президента США, Дональд Трамп практически каждый день с каждой новой номинацией в свою будущую администрацию вгоняет американский и евро-атлантический истеблишмент в жесточайшую тоску и отчаяние, а где-то в киевском бункере тихо скулит бывший комик, чей "дембельский чес" приближается к концу.
Многие западные обозреватели, не сговариваясь, уже высказались о том, что список персоналий трамповской команды будто вышел из-под пера Путина, а их заявления "на сто процентов соответствуют содержанию российской пропаганды", что является "серьезнейшей угрозой безопасности и национальным интересам США". Доходит до того, что новую администрацию избранного президента США называют "Мстителями наоборот". Другие призывают запасаться попкорном в преддверии остросюжетного сериала "Америка превыше всего, а остальные идут к черту и на съедение к Путину".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью
Вчера, 18:57
Пользуясь случаем, мы можем ознакомиться с начальными титрами будущего сериала уже сейчас.
Халк, он же Пит Хегсет. Будущий министр обороны США. Любит татуировки, плавки, гордится своей маскулинностью. Ранее — пехотный офицер, участник операций в Ираке и Афганистане, награжден двумя "Бронзовыми звездами". До последнего времени был ведущим на Fox News и писал героические книги на тему "Как вышвырнуть трансгендеров из армии США". С невероятным презрением относится к союзникам по НАТО и считает их жалкими слабаками. Энергично защищал Трампа, когда тот назвал Путина "гением". По консолидированному мнению нынешней верхушки ВС США, Халк-Хегсет "является самым неквалифицированным кандидатом на пост министра обороны в американской истории".
Грут, он же Марко Рубио. Будущий глава Госдепартамента, то есть министр иностранных дел США. Выходец из семьи эмигрантов с Кубы, ярый антикоммунист. В период президентства Байдена был одним из инициаторов немедленного прекращения помощи Украине. Характерные цитаты: "Мы не являемся мировыми полицейскими, мы не посылаем войска на Украину. <…> Наш приоритет номер один — это наши национальные интересы"; "Не нужно быть поклонником Владимира Путина, чтобы хотеть, чтобы война закончилась"; "Сейчас мы финансируем патовую ситуацию".
Сенатор Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Марко Рубио не поддержит "формулу мира" Зеленского, считает эксперт
Вчера, 12:27
Черная Вдова, она же Элиза Стефаник. Будущий представитель США в ООН. После начала СВО активно призывала к поддержке Киева, но с течением времени переобулась и ныне полностью поддерживает позицию Трампа, в том числе голосовала против выделения Украине пакета помощи в 60 миллиардов долларов. Цитата ее представителя: "Госпожа Стефаник полностью поддерживает политику Трампа "мир через силу" и будет следовать его руководству как Верховного главнокомандующего по окончанию войны на Украине". В общем, кандидат на титул "Мисс последовательность — 2025".
Тор, он же Майк Уолтц. Будущий советник президента по безопасности. Полковник Национальной гвардии в отставке, "зеленый берет", участник операций в Афганистане и на Ближнем Востоке, имеет награды. Испытывает острую неприязнь к европейским партнерам США по НАТО и считает их жмотами и трусами. Не испытывает иллюзий по перспективам исхода конфликта на Украине: "Зеленский понимает, что проигрывает, а администрация Байдена только помогает ему сводить к ничьей". Тоже любит писать книги.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Кандидат на пост главы разведки США выступала против политики по Украине
Вчера, 20:07
Супервумен, она же Тулси Габбард. Будущий руководитель Национальной разведки США. Ветеран ВС США, подполковник в отставке. Неистовая пацифистка, которая неоднократно критиковала курс США на международной арене, подчеркивая важность дипломатии и осуждая вмешательства, которые, по ее мнению, не приносят пользы ни Америке, ни другим странам. Занесена в украинскую базу "Миротворец" с формулировкой: "Вероятно, является агентом российских спецслужб". Ранее многократно была гостьей на RT (да-да). Ключевая цитата: "Расширение НАТО рассматривается Россией как угроза, и игнорирование этого факта только отталкивает ее от дипломатии. Мы не можем притворяться, что это не является фактором, влияющим на их действия".
Доктор Стрэндж, он же Мэтт Гетц. Будущий генпрокурор и глава Минюста США. Состоит в числе десяти конгрессменов, подписавших при Байдене проект резолюции о немедленном прекращении любой поддержки Украины, которая позволит начать переговоры о мире. Известен заявлениями: "Крым никогда не перестанет быть частью России. Если у Украины есть цель его вернуть, то она недостижима" и "Средства, выделяемые США на поддержку Украины, уходят в мировые столицы отмывания денег". Был единственным, кто остался демонстративно сидеть во время оваций после выступления Зеленского в конгрессе США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине
Вчера, 16:24
Человек-паук, он же Вивек Рамасвами. Будущий соруководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен, миллионер. Во время предвыборной кампании Трампа заявлял, что признает освобожденные территории российскими, заблокирует вступление Украины в НАТО, снимет все санкции с России и лично посетит Москву в 2025 году.
Железный человек, он же Илон Маск. Будущий соруководитель DOGE. Самый богатый человек в мире. "Теслы", ракеты, "Старлинки", все такое. Имеет сильнейшее влияние на Дональда Трампа и участвует в формировании его новой администрации. По всей видимости, является соавтором концепции Трампа по заморозке конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. Испытывает острую личную неприязнь к Зеленскому. Обвиняется противниками Трампа в том, что он находится в постоянном контакте с российским президентом и обсуждает с ним ключевые политические вопросы, будучи по сути посредником между Трампом и Путиным, что, конечно, является полной выдумкой и ложью империалистов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона
13 ноября, 16:01
В общем и целом набранная Трампом команда "Мстителей" вызывает в стане демократов-русофобов дикий страх. Характерная цитата из издания Vanity Fair: "От новой команды Трампа можно отложить кирпичи".
Несмотря на панику в стане наших нынешних недругов, российское руководство пока придерживается условно доброжелательной, но выжидательной позиции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Трампа, но это не является главным приоритетом".
Если трамповские "Мстители" сделают за нас часть работы на Украине — это можно только приветствовать, и пока поступающие сигналы свидетельствуют о том, что киевскую шайку могут ждать сильные разочарования. Если же разворачивающееся шоу так и останется на голубом экране, мы скажем "спасибо за попкорн" и продолжим идти вперед, что мы сейчас и делаем.
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В США рассказали, почему Маск раздражает окружение Трампа
13 ноября, 18:39
 
АналитикаСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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