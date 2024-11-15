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Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором - РИА Новости, 15.11.2024
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04:22 15.11.2024 (обновлено: 04:23 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/topor-1983868165.html
Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором
Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором - РИА Новости, 15.11.2024
Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором
Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, предложенный победившим на президентских выборах Дональдом Трампом, девять лет назад случайно попал топором в РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:22
2024-11-15T04:23
в мире
сша
принстон
гуантанамо (город)
дональд трамп
министерство обороны сша
politico
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, предложенный победившим на президентских выборах Дональдом Трампом, девять лет назад случайно попал топором в барабанщика, сообщает британский таблоид Daily Express."Новый глава Пентагона случайно ударил барабанщика Джеффа Проспери, участвуя в соревновании по метанию топора на шоу Fox and Friends в 2015 году", — говорится в материале.На опубликованный в сети архивных кадрах видно, как топор, брошенный Хегсетом, пролетел мимо огромной мишени и угодил древком в руку музыканту."В то время он (Барабанщик — Прим. ред.), казалось, не получил сильного ранения, но три года спустя он подал в суд на Fox из-за полученных, по его словам, травм", — отмечается в статье.Автор статьи напомнил, что телесеть в 2018 году назвала этот иск "удивительным", считается, что впоследствии дело удалось урегулировать.Номинированный на пост главы Пентагона Хегсет окончил университеты Гарвард и Принстон. Он служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане, а также работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News. При этом он также был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Хегсет известен в сети своими неоднозначными высказываниями. Например, в эфире Fox News он признался, что не мыл руки десять лет, так как не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть.Ранее издание Politico сообщило, что решение Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне и застало врасплох многих чиновников.
https://ria.ru/20241114/gettemyuller-1983841050.html
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в мире, сша, принстон, гуантанамо (город), дональд трамп, министерство обороны сша, politico
В мире, США, Принстон, Гуантанамо (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico
Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором

DE: вероятный глава Пентагона Хегсет в 2015 году попал топором в барабанщика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, предложенный победившим на президентских выборах Дональдом Трампом, девять лет назад случайно попал топором в барабанщика, сообщает британский таблоид Daily Express.
«
"Новый глава Пентагона случайно ударил барабанщика Джеффа Проспери, участвуя в соревновании по метанию топора на шоу Fox and Friends в 2015 году", — говорится в материале.
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На опубликованный в сети архивных кадрах видно, как топор, брошенный Хегсетом, пролетел мимо огромной мишени и угодил древком в руку музыканту.
"В то время он (Барабанщик — Прим. ред.), казалось, не получил сильного ранения, но три года спустя он подал в суд на Fox из-за полученных, по его словам, травм", — отмечается в статье.
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Автор статьи напомнил, что телесеть в 2018 году назвала этот иск "удивительным", считается, что впоследствии дело удалось урегулировать.
Номинированный на пост главы Пентагона Хегсет окончил университеты Гарвард и Принстон. Он служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане, а также работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News. При этом он также был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Хегсет известен в сети своими неоднозначными высказываниями. Например, в эфире Fox News он признался, что не мыл руки десять лет, так как не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть.
Ранее издание Politico сообщило, что решение Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне и застало врасплох многих чиновников.
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