"Аэрофлот" перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез амурскую тигрицу с Дальнего Востока в Екатеринбург с пересадкой в Москве для дальнейшей транспортировки в Новосибирский зоопарк, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Сложная логистика обусловлена большими габаритами клетки, которую можно перевезти в багажно-грузовом отсеке только широкофюзеляжных лайнеров, не выполняющих рейсы по направлению Москва - Новосибирск.
В Екатеринбурге тигрицу встретили сотрудники Новосибирского зоопарка на специально оборудованной машине. Сейчас она уже осваивается на новой территории. Ей предстоит пройти 30-дневный карантин, говорится в сообщении.
Тигрицу отловили в ночь с 27 на 28 декабря 2023 года в окрестностях поселка Мухен Хабаровского края, когда она охотилась на собак. После отлова ее доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка в Приморье. Осмотр показал, что травм у хищницы нет, она абсолютна здорова. Но есть поведенческие особенности — самка не боится людей. Почти год специалисты наблюдали за животным, пытались привить навык избегания человека, но, к сожалению, тщетно. Возвращать хищницу в дикую природу нельзя, так как высока вероятность повторных выходов к человеку. Тигрица будет участвовать в программе сохранения амурского тигра в неволе, а ее постоянным местом жительства станет Новосибирский зоопарк, рассказали в авиакомпании.
Там напомнили, что "Аэрофлот" на постоянной основе участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В 2024 году авиакомпания безвозмездно перевезла с Дальнего Востока в Москву пять амурских тигров, а всего за последние пять лет "Аэрофлотом" в европейскую часть России было доставлено уже 15 хищников. Ранее авиаперевозчик сообщал, что на полях Восточного экономического форума заключил соглашение о сотрудничестве с Центром "Амурский тигр".
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