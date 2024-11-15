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"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 15.11.2024 (обновлено: 05:19 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tank-1983869246.html
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard - РИА Новости, 15.11.2024
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard
Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:07
2024-11-15T05:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие группировки войск "Запад" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне СВО военнослужащие группировки "Запад" активно применяют различные беспилотники. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, "опорников", позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Так, операторы дрона ZALA вели дежурство в воздухе и выявили замаскированный вражеский танк, который вел огонь по российским позициям. Они оперативно передали координаты цели на пункт управления, после чего расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" быстро поднял его в воздух и довел до цели. "Боевики ВСУ поняли, что были обнаружены и начали смену огневой позиции. В свою очередь, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника, был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил танк", - рассказали в российском ведомстве. Операторы беспилотника ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта. После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. "Поражение натовской техники идёт абсолютно каждый день. Уже сбились с количества уничтоженных "Леопардов", орудий М777. В основном, вся техника натовская. А так, абсолютно каждый день по две-три единицы уничтожаем", - сказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, командир разведывательно-ударной батареи с позывным "Глобус".
https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard

Боец ВС России сообщил, что уже сбился со счета от числа подбитых танков Leopard

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зоне СВО военнослужащие группировки "Запад" активно применяют различные беспилотники. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, "опорников", позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.
Так, операторы дрона ZALA вели дежурство в воздухе и выявили замаскированный вражеский танк, который вел огонь по российским позициям. Они оперативно передали координаты цели на пункт управления, после чего расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" быстро поднял его в воздух и довел до цели.
"Боевики ВСУ поняли, что были обнаружены и начали смену огневой позиции. В свою очередь, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника, был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил танк", - рассказали в российском ведомстве.
Операторы беспилотника ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта. После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.
"Поражение натовской техники идёт абсолютно каждый день. Уже сбились с количества уничтоженных "Леопардов", орудий М777. В основном, вся техника натовская. А так, абсолютно каждый день по две-три единицы уничтожаем", - сказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, командир разведывательно-ударной батареи с позывным "Глобус".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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