https://ria.ru/20241115/tank-1983869246.html

"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard

"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard - РИА Новости, 15.11.2024

"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard

Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:07

2024-11-15T05:07

2024-11-15T05:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие группировки войск "Запад" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне СВО военнослужащие группировки "Запад" активно применяют различные беспилотники. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, "опорников", позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Так, операторы дрона ZALA вели дежурство в воздухе и выявили замаскированный вражеский танк, который вел огонь по российским позициям. Они оперативно передали координаты цели на пункт управления, после чего расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" быстро поднял его в воздух и довел до цели. "Боевики ВСУ поняли, что были обнаружены и начали смену огневой позиции. В свою очередь, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника, был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил танк", - рассказали в российском ведомстве. Операторы беспилотника ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта. После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. "Поражение натовской техники идёт абсолютно каждый день. Уже сбились с количества уничтоженных "Леопардов", орудий М777. В основном, вся техника натовская. А так, абсолютно каждый день по две-три единицы уничтожаем", - сказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, командир разведывательно-ударной батареи с позывным "Глобус".

https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html

https://ria.ru/20241019/tank-1978890199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)