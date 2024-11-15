https://ria.ru/20241115/tank-1983869246.html
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard - РИА Новости, 15.11.2024
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard
Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:07
2024-11-15T05:07
2024-11-15T05:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие группировки войск "Запад" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне СВО военнослужащие группировки "Запад" активно применяют различные беспилотники. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, "опорников", позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Так, операторы дрона ZALA вели дежурство в воздухе и выявили замаскированный вражеский танк, который вел огонь по российским позициям. Они оперативно передали координаты цели на пункт управления, после чего расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" быстро поднял его в воздух и довел до цели. "Боевики ВСУ поняли, что были обнаружены и начали смену огневой позиции. В свою очередь, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника, был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил танк", - рассказали в российском ведомстве. Операторы беспилотника ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта. После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. "Поражение натовской техники идёт абсолютно каждый день. Уже сбились с количества уничтоженных "Леопардов", орудий М777. В основном, вся техника натовская. А так, абсолютно каждый день по две-три единицы уничтожаем", - сказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, командир разведывательно-ударной батареи с позывным "Глобус".
https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Сбились со счета": военные уничтожили очередной Leopard
Боец ВС России сообщил, что уже сбился со счета от числа подбитых танков Leopard
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили очередной украинский танк беспилотником "Ланцет", на их счету это далеко не первая такая машина, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили танк ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне СВО военнослужащие группировки "Запад" активно применяют различные беспилотники. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, "опорников", позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.
Так, операторы дрона ZALA вели дежурство в воздухе и выявили замаскированный вражеский танк, который вел огонь по российским позициям. Они оперативно передали координаты цели на пункт управления, после чего расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" быстро поднял его в воздух и довел до цели.
"Боевики ВСУ поняли, что были обнаружены и начали смену огневой позиции. В свою очередь, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника, был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил танк", - рассказали в российском ведомстве.
Операторы беспилотника ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта. После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.
"Поражение натовской техники идёт абсолютно каждый день. Уже сбились с количества уничтоженных "Леопардов", орудий М777. В основном, вся техника натовская. А так, абсолютно каждый день по две-три единицы уничтожаем", - сказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, командир разведывательно-ударной батареи с позывным "Глобус".