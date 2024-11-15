https://ria.ru/20241115/svo-1983935554.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:48
2024-11-15T12:48
2024-11-15T12:50
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю