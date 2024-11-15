https://ria.ru/20241115/svo-1983935554.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:48

2024-11-15T12:48

2024-11-15T12:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность