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Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 15.11.2024 (обновлено: 12:50 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/svo-1983935554.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:48
2024-11-15T12:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 465 солдат ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 465 военных, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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