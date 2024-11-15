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ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 15.11.2024 (обновлено: 14:13 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/svo-1983934075.html
ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю
За минувшую неделю военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР, Киев потерял до 960 военнослужащих, два... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:45
2024-11-15T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
сша
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР, Киев потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, США, Безопасность
ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 960 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР, Киев потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевСШАБезопасность
 
 
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