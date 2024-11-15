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ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

ВСУ потеряли два танка в зоне действий "Востока" за неделю

За минувшую неделю военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР, Киев потерял до 960 военнослужащих, два... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:45

2024-11-15T12:45

2024-11-15T14:13

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донецкая народная республика

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киев

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР, Киев потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, сша, безопасность