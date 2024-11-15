ВС России освободили Степановку в ДНР
МО РФ: группировка войск "Центр" освободили Степановку в ДНР
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР, говорится в сводке Министерства обороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Степановку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Степановку в ДНР
За неделю российские военные поразили на этом направлении живую силу и технику семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины, а также отразили 65 контратак, отметили в Минобороны.
Потери украинской армии за этот промежуток времени составили:
- более 3235 военных;
- пять танков, в том числе Leopard производства ФРГ;
- 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США;
- 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.
Степановка — село, расположенное в 3,5 километра к северо-востоку от Курахово, после освобождения оно должно стать частью плацдарма для наступления на этот населенный пункт.
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