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ВС России освободили Степановку в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 15.11.2024 (обновлено: 14:38 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/svo-1983930437.html
ВС России освободили Степановку в ДНР
ВС России освободили Степановку в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024
ВС России освободили Степановку в ДНР
Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР, говорится в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:39
2024-11-15T14:38
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
германия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР, говорится в сводке Министерства обороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.За неделю российские военные поразили на этом направлении живую силу и технику семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины, а также отразили 65 контратак, отметили в Минобороны.Потери украинской армии за этот промежуток времени составили:Степановка — село, расположенное в 3,5 километра к северо-востоку от Курахово, после освобождения оно должно стать частью плацдарма для наступления на этот населенный пункт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, германия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Германия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России освободили Степановку в ДНР

МО РФ: группировка войск "Центр" освободили Степановку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР, говорится в сводке Министерства обороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Степановку в ДНР
Российские войска освободили Степановку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Степановку в ДНР
За неделю российские военные поразили на этом направлении живую силу и технику семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины, а также отразили 65 контратак, отметили в Минобороны.
Потери украинской армии за этот промежуток времени составили:
  • более 3235 военных;
  • пять танков, в том числе Leopard производства ФРГ;
  • 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США;
  • 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.
Степановка — село, расположенное в 3,5 километра к северо-востоку от Курахово, после освобождения оно должно стать частью плацдарма для наступления на этот населенный пункт.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФГерманияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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