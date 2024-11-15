https://ria.ru/20241115/svo-1983930437.html

ВС России освободили Степановку в ДНР

ВС России освободили Степановку в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024

ВС России освободили Степановку в ДНР

Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР, говорится в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:39

2024-11-15T12:39

2024-11-15T14:38

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР, говорится в сводке Министерства обороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.За неделю российские военные поразили на этом направлении живую силу и технику семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины, а также отразили 65 контратак, отметили в Минобороны.Потери украинской армии за этот промежуток времени составили:Степановка — село, расположенное в 3,5 километра к северо-востоку от Курахово, после освобождения оно должно стать частью плацдарма для наступления на этот населенный пункт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, германия, вооруженные силы украины, украина