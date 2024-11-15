Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев"
Тысяча заявок поступила на отбор программы "Время героев" от участников СВО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более тысячи заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за первые восемь часов с начала регистрации кандидатов, говорится в ее Telegram-канале.
"Порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательной программе "Время героев" доступен на официальном сайте", — указано в сообщении.
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О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Накануне на заседании общественного совета программы объявили о наборе второго потока.
На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.