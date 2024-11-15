https://ria.ru/20241115/svo-1983913906.html

Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев"

Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев" - РИА Новости, 15.11.2024

Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев"

Более тысячи заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за первые восемь часов с начала регистрации кандидатов, говорится в ее... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:44

2024-11-15T11:44

2024-11-15T12:30

специальная военная операция на украине

россия

тамбовская область

владимир путин

артем жога

евгений первышов

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более тысячи заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за первые восемь часов с начала регистрации кандидатов, говорится в ее Telegram-канале."Порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательной программе "Время героев" доступен на официальном сайте", — указано в сообщении.О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.Накануне на заседании общественного совета программы объявили о наборе второго потока.На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.

https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

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россия, тамбовская область, владимир путин, артем жога, евгений первышов, общество