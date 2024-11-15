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Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев" - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 15.11.2024 (обновлено: 12:30 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/svo-1983913906.html
Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев"
Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев" - РИА Новости, 15.11.2024
Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев"
Более тысячи заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за первые восемь часов с начала регистрации кандидатов, говорится в ее... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:44
2024-11-15T12:30
специальная военная операция на украине
россия
тамбовская область
владимир путин
артем жога
евгений первышов
общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более тысячи заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за первые восемь часов с начала регистрации кандидатов, говорится в ее Telegram-канале."Порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательной программе "Время героев" доступен на официальном сайте", — указано в сообщении.О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.Накануне на заседании общественного совета программы объявили о наборе второго потока.На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html
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россия, тамбовская область, владимир путин, артем жога, евгений первышов, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Артем Жога, Евгений Первышов, Общество
Более тысячи заявок поступило на отбор программы "Время героев"

Тысяча заявок поступила на отбор программы "Время героев" от участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более тысячи заявок на участие во втором потоке программы "Время героев" поступило за первые восемь часов с начала регистрации кандидатов, говорится в ее Telegram-канале.
"Порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательной программе "Время героев" доступен на официальном сайте", — указано в сообщении.
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О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Накануне на заседании общественного совета программы объявили о наборе второго потока.
На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
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