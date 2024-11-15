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В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку

В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку - РИА Новости, 15.11.2024

В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия десяти судей в регионе, семь из которых были председателями судов, сообщает ККС. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:35

2024-11-15T13:35

2024-11-15T23:36

ростовская область

ростов-на-дону

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия десяти судей в регионе, семь из которых были председателями судов, сообщает ККС. В пятницу в Ростове-на-Дону состоялось внеочередное заседание квалификационной коллегии судей Ростовской области. "Коллегия прекратила полномочия председателей судов и федеральных судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с уходом в отставку", — говорится в сообщении.На основании письменных заявлений были прекращены полномочия председателей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону Дмитрия Григорьева, Кировского районного суда Ростова-на-Дону Али Хайбулаева, Белокалитвинского городского суда Ростовской области Александра Емелина, Красносулинского районного суда Ростовской области Валерия Орлова, Миллеровского районного суда Ростовской области Максима Корчинова, Пролетарского районного суда Ростовской области Алексея Берестового, Шахтинского городского суда Ростовской области Ларисы Коротун. Кроме того, были прекращены полномочия судей Ростовского областного суда Александра Микулина и Ирины Худяковой, а также судьи Миллеровского районного суда Ростовской области Анжелы Шоркиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, ростов-на-дону, ростовский областной суд, общество