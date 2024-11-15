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В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку - РИА Новости, 15.11.2024
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13:35 15.11.2024 (обновлено: 23:36 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sudy-1983950796.html
В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку
В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку - РИА Новости, 15.11.2024
В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия десяти судей в регионе, семь из которых были председателями судов, сообщает ККС. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:35
2024-11-15T23:36
ростовская область
ростов-на-дону
ростовский областной суд
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия десяти судей в регионе, семь из которых были председателями судов, сообщает ККС. В пятницу в Ростове-на-Дону состоялось внеочередное заседание квалификационной коллегии судей Ростовской области. &quot;Коллегия прекратила полномочия председателей судов и федеральных судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации &quot;О статусе судей в Российской Федерации&quot; в связи с уходом в отставку&quot;, — говорится в сообщении.На основании письменных заявлений были прекращены полномочия председателей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону Дмитрия Григорьева, Кировского районного суда Ростова-на-Дону Али Хайбулаева, Белокалитвинского городского суда Ростовской области Александра Емелина, Красносулинского районного суда Ростовской области Валерия Орлова, Миллеровского районного суда Ростовской области Максима Корчинова, Пролетарского районного суда Ростовской области Алексея Берестового, Шахтинского городского суда Ростовской области Ларисы Коротун. Кроме того, были прекращены полномочия судей Ростовского областного суда Александра Микулина и Ирины Худяковой, а также судьи Миллеровского районного суда Ростовской области Анжелы Шоркиной.
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ростовская область, ростов-на-дону, ростовский областной суд, общество
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ростовский областной суд, Общество
В Ростовской области несколько председателей судов подали в отставку

ККС Ростовской области прекратила полномочия десяти судей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия десяти судей в регионе, семь из которых были председателями судов, сообщает ККС.
В пятницу в Ростове-на-Дону состоялось внеочередное заседание квалификационной коллегии судей Ростовской области.
«

"Коллегия прекратила полномочия председателей судов и федеральных судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с уходом в отставку", — говорится в сообщении.

На основании письменных заявлений были прекращены полномочия председателей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону Дмитрия Григорьева, Кировского районного суда Ростова-на-Дону Али Хайбулаева, Белокалитвинского городского суда Ростовской области Александра Емелина, Красносулинского районного суда Ростовской области Валерия Орлова, Миллеровского районного суда Ростовской области Максима Корчинова, Пролетарского районного суда Ростовской области Алексея Берестового, Шахтинского городского суда Ростовской области Ларисы Коротун.
Кроме того, были прекращены полномочия судей Ростовского областного суда Александра Микулина и Ирины Худяковой, а также судьи Миллеровского районного суда Ростовской области Анжелы Шоркиной.
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовский областной судОбщество
 
 
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