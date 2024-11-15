https://ria.ru/20241115/ssha-1984097594.html

Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран

Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран - РИА Новости, 15.11.2024

Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран

США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), для остальных ядерное оружие будет... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:55

2024-11-15T23:55

2024-11-15T23:55

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), для остальных ядерное оружие будет играть роль в сдерживании, говорится в докладе Пентагона конгрессу. "США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

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в мире, сша, министерство обороны сша