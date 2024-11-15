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Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран
Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран - РИА Новости, 15.11.2024
Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран
США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), для остальных ядерное оружие будет... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T23:55
2024-11-15T23:55
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), для остальных ядерное оружие будет играть роль в сдерживании, говорится в докладе Пентагона конгрессу. "США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров", - говорится в документе.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран
Пентагон: США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам ДНЯО
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), для остальных ядерное оружие будет играть роль в сдерживании, говорится в докладе Пентагона конгрессу.
"США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров", - говорится в документе.