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Пентагон назвал условие для соблюдения США ограничений ДСНВ

Пентагон назвал условие для соблюдения США ограничений ДСНВ - РИА Новости, 15.11.2024

Пентагон назвал условие для соблюдения США ограничений ДСНВ

Соединенные Штаты намерены соблюдать ключевые ограничения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на протяжении его действия, если... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:48

2024-11-15T23:48

2024-11-15T23:48

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены соблюдать ключевые ограничения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на протяжении его действия, если Россия также продолжит выполнять его условия, говорится в докладе Пентагона, представленном американскому конгрессу. В документе отмечается, что одного сдерживания недостаточно для предотвращения стратегических угроз. Контроль над вооружениями, снижение рисков и нераспространение ядерного оружия, по мнению Пентагона, играют ключевую роль в сохранении стабильности, снижении угрозы эскалации, а также предотвращении гонки вооружений и ядерной войны. Согласно докладу, Соединенные Штаты "подтверждают готовность к новым соглашениям по контролю над вооружениями", подчеркивая, что такие договоренности возможны "только при наличии партнеров, готовых снижать риски и понимающих важность регулирования соперничества, вместо перехода к неконтролируемой конкуренции". Будущие переговоры о двусторонних соглашениях с Россией, как подчеркивается в докладе, будут учитывать глобальные требования США в области сдерживания и другие стратегические угрозы. Типы ограничений, которые Вашингтон готов рассмотреть в будущем, будут зависеть от действий и стратегического курса других ядерных государств. "Контроль над вооружениями, снижение рисков и стратегическая стабильность остаются взаимодополняющими инструментами для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20241112/dsnv-1983265136.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша