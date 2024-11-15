https://ria.ru/20241115/ssha-1984035877.html
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США
Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:11
2024-11-15T17:11
2024-11-15T17:11
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. "Джаред Кушнер, по словам дипломатов и соратников Трампа, станет важным звеном в стратегии администрации по Ближнему Востоку", - говорится в сообщении. Кушнер, вероятно, не войдет в официальную структуру администрации, но, по информации источников, он будет выполнять роль внешнего советника. По данным телеканала, Кушнер обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома. "Никто в новой команде не обладает таким уровнем доверия, как Джаред. Он заслужил его, это не досталось ему сразу. На это потребовалось время", - передает телеканал слова одного из дипломатов, работавших с зятем Трампа в Белом доме. Ранее газета Financial Times сообщала, что Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать президента по вопросам ближневосточной политики. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, джаред кушнер, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США
CNN: зять Трампа Кушнер сыграет ключевую роль в политике США на Ближнем Востоке
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN
со ссылкой на источники.
"Джаред Кушнер, по словам дипломатов и соратников Трампа, станет важным звеном в стратегии администрации по Ближнему Востоку", - говорится в сообщении.
Кушнер, вероятно, не войдет в официальную структуру администрации, но, по информации источников, он будет выполнять роль внешнего советника.
По данным телеканала, Кушнер обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома.
"Никто в новой команде не обладает таким уровнем доверия, как Джаред. Он заслужил его, это не досталось ему сразу. На это потребовалось время", - передает телеканал слова одного из дипломатов, работавших с зятем Трампа в Белом доме.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать президента по вопросам ближневосточной политики.
Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем
, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.