Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ssha-1984035877.html
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США
Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:11
2024-11-15T17:11
в мире
сша
ближний восток
израиль
дональд трамп
джаред кушнер
камала харрис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_0:322:5234:3266_1920x0_80_0_0_c5df825cfc148db49888b505cfaf9215.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. "Джаред Кушнер, по словам дипломатов и соратников Трампа, станет важным звеном в стратегии администрации по Ближнему Востоку", - говорится в сообщении. Кушнер, вероятно, не войдет в официальную структуру администрации, но, по информации источников, он будет выполнять роль внешнего советника. По данным телеканала, Кушнер обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома. "Никто в новой команде не обладает таким уровнем доверия, как Джаред. Он заслужил его, это не досталось ему сразу. На это потребовалось время", - передает телеканал слова одного из дипломатов, работавших с зятем Трампа в Белом доме. Ранее газета Financial Times сообщала, что Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать президента по вопросам ближневосточной политики. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/peskov-1983924953.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983973854.html
сша
ближний восток
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_700:0:4727:3020_1920x0_80_0_0_b05f615894679521cde17c99b60c1716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, джаред кушнер, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США

CNN: зять Трампа Кушнер сыграет ключевую роль в политике США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джаред Кушнер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Джаред Кушнер, по словам дипломатов и соратников Трампа, станет важным звеном в стратегии администрации по Ближнему Востоку", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа
Вчера, 12:27
Кушнер, вероятно, не войдет в официальную структуру администрации, но, по информации источников, он будет выполнять роль внешнего советника.
По данным телеканала, Кушнер обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома.
"Никто в новой команде не обладает таким уровнем доверия, как Джаред. Он заслужил его, это не досталось ему сразу. На это потребовалось время", - передает телеканал слова одного из дипломатов, работавших с зятем Трампа в Белом доме.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать президента по вопросам ближневосточной политики.
Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT
Вчера, 14:23
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампДжаред КушнерКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала