https://ria.ru/20241115/ssha-1984035877.html

СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США

СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ раскрыли, кто сыграет ключевую роль в ближневосточной политике США

Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:11

2024-11-15T17:11

2024-11-15T17:11

в мире

сша

ближний восток

израиль

дональд трамп

джаред кушнер

камала харрис

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_0:322:5234:3266_1920x0_80_0_0_c5df825cfc148db49888b505cfaf9215.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграет ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. "Джаред Кушнер, по словам дипломатов и соратников Трампа, станет важным звеном в стратегии администрации по Ближнему Востоку", - говорится в сообщении. Кушнер, вероятно, не войдет в официальную структуру администрации, но, по информации источников, он будет выполнять роль внешнего советника. По данным телеканала, Кушнер обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома. "Никто в новой команде не обладает таким уровнем доверия, как Джаред. Он заслужил его, это не досталось ему сразу. На это потребовалось время", - передает телеканал слова одного из дипломатов, работавших с зятем Трампа в Белом доме. Ранее газета Financial Times сообщала, что Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать президента по вопросам ближневосточной политики. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/peskov-1983924953.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983973854.html

сша

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, джаред кушнер, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024