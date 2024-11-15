https://ria.ru/20241115/ssha-1983898676.html

СМИ: выдвинутый на пост генпрокурора Гетц не просил себе этот пост

СМИ: выдвинутый на пост генпрокурора Гетц не просил себе этот пост - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ: выдвинутый на пост генпрокурора Гетц не просил себе этот пост

Кандидат на пост генерального прокурора Мэтт Гетц консультировал победившего на выборах в США Дональда Трампа по поводу того, кого ему стоит выбрать на пост... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:29

2024-11-15T10:29

2024-11-15T10:29

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дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост генерального прокурора Мэтт Гетц консультировал победившего на выборах в США Дональда Трампа по поводу того, кого ему стоит выбрать на пост главы минюста США, но сам не просил отдать эту должность ему, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Гетц консультировал Трампа по поводу того, кому лучше всего возглавить министерство юстиции. Гетц не просил этот пост", - сообщает телеканал со ссылкой на источник. При этом источник отметил, что Трамп попросил Гетца взяться за эту работу в среду утром всего за несколько часов до того, как решение о выдвижении его кандидатуры было обнародовано. Ранее сообщалось, что предложение Трампа шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". Газета Wall Street Journal сообщала, что республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.

https://ria.ru/20241115/fotografiya-1983871210.html

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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, выборы президента сша — 2024