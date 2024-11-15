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СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора
СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора
Сенаторы-республиканцы в США готовятся к основательной проверке кандидата на пост генерального прокурора Мэтта Гетца, при этом особенно заинтересованы... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:38
2024-11-15T09:38
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы в США готовятся к основательной проверке кандидата на пост генерального прокурора Мэтта Гетца, при этом особенно заинтересованы подробностями проводимого ранее комитетом по этике палаты представителей расследования в отношении него, сообщает телеканал NBC News. О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что предложение Трампа шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". "Сенаторы-республиканцы готовятся к обстоятельной проверке Мэтта Гетца, проявляя особенный интерес к деталям расследования комитета по этике", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC News, комитет по этике палаты представителей США с 2021 года переодически проводил расследования в отношении Гетца, в частности сосредоточившись среди прочего на предполагаемых сексуальных домогательствах, употреблении запрещенных веществ и принятии ненадлежащих подарков. При этом отмечается, что результаты расследований могут не быть обнародованы, так как Гетц сложил свои полномочия в конгрессе в четверг. Тогда как комитет по этике обладает юрисдикцией только в отношении действующих членов палаты представителей. Сообщается, что многие сенаторы-республиканцы заявили, что хотят ознакомиться с деталями расследования комитета. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.
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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Выборы президента США — 2024
СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора
NBC News: сенаторы-республиканцы хотят тщательно проверить Гетца
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Сенаторы-республиканцы в США готовятся к основательной проверке кандидата на пост генерального прокурора Мэтта Гетца, при этом особенно заинтересованы подробностями проводимого ранее комитетом по этике палаты представителей расследования в отношении него, сообщает телеканал NBC
News.
О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп
. Ранее сообщалось, что предложение Трампа шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием".
"Сенаторы-республиканцы готовятся к обстоятельной проверке Мэтта Гетца, проявляя особенный интерес к деталям расследования комитета по этике", - говорится в сообщении телеканала.
По данным NBC News, комитет по этике палаты представителей США с 2021 года переодически проводил расследования в отношении Гетца, в частности сосредоточившись среди прочего на предполагаемых сексуальных домогательствах, употреблении запрещенных веществ и принятии ненадлежащих подарков. При этом отмечается, что результаты расследований могут не быть обнародованы, так как Гетц сложил свои полномочия в конгрессе в четверг. Тогда как комитет по этике обладает юрисдикцией только в отношении действующих членов палаты представителей.
Сообщается, что многие сенаторы-республиканцы заявили, что хотят ознакомиться с деталями расследования комитета.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения.
Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.