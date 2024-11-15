https://ria.ru/20241115/ssha-1983889083.html

СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора

СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ: республиканцы хотят тщательно проверить кандидата на пост генпрокурора

Сенаторы-республиканцы в США готовятся к основательной проверке кандидата на пост генерального прокурора Мэтта Гетца, при этом особенно заинтересованы... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:38

2024-11-15T09:38

2024-11-15T09:38

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы в США готовятся к основательной проверке кандидата на пост генерального прокурора Мэтта Гетца, при этом особенно заинтересованы подробностями проводимого ранее комитетом по этике палаты представителей расследования в отношении него, сообщает телеканал NBC News. О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что предложение Трампа шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". "Сенаторы-республиканцы готовятся к обстоятельной проверке Мэтта Гетца, проявляя особенный интерес к деталям расследования комитета по этике", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC News, комитет по этике палаты представителей США с 2021 года переодически проводил расследования в отношении Гетца, в частности сосредоточившись среди прочего на предполагаемых сексуальных домогательствах, употреблении запрещенных веществ и принятии ненадлежащих подарков. При этом отмечается, что результаты расследований могут не быть обнародованы, так как Гетц сложил свои полномочия в конгрессе в четверг. Тогда как комитет по этике обладает юрисдикцией только в отношении действующих членов палаты представителей. Сообщается, что многие сенаторы-республиканцы заявили, что хотят ознакомиться с деталями расследования комитета. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, выборы президента сша — 2024