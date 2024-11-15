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Для жителей Белгородской и Курской областей выделят дополнительные средства - РИА Новости, 15.11.2024
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14:35 15.11.2024 (обновлено: 15:37 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sredstva-1983979938.html
Для жителей Белгородской и Курской областей выделят дополнительные средства
Для жителей Белгородской и Курской областей выделят дополнительные средства - РИА Новости, 15.11.2024
Для жителей Белгородской и Курской областей выделят дополнительные средства
Правительство выделит новые средства на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, утративших имущество из-за обстрелов, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:35
2024-11-15T15:37
курская область
россия
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
михаил мишустин
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство выделит новые средства на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, утративших имущество из-за обстрелов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина."Мы продолжаем помогать Белгородской и Курской областям. В нескольких районах люди потеряли имущество и нуждаются в поддержке. Курской области дополнительно направим на компенсацию таких затрат почти четыре миллиарда рублей, чтобы граждане смогли оперативно получить средства и приобрести самые необходимые вещи", — сказал он.Кроме того, власти выделят более миллиарда рублей на возмещение затрат тем, кому сейчас приходится арендовать жилье, уточнил Мишустин.По его словам, еще 14 миллиардов рублей пойдут на единовременные выплаты, которые жители Курской области смогут потратить на покупку и строительство дома или квартиры."Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит. — Прим. ред.) жителям Белгородской области — на аналогичные цели", — указал премьер.В заключение он призвал внимательно относиться к каждой пострадавшей семье и решать вопросы максимально быстро — без бюрократической волокиты. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По данным Минобороны на 15 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32 680 военнослужащих и 213 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241114/zhile-1983858399.html
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курская область, россия, общество, белгородская область, михаил мишустин, вооруженные силы украины, брянская область
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Для жителей Белгородской и Курской областей выделят дополнительные средства

Мишустин: кабмин выделит новые средства жителям Белгородской и Курской областей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров, 15 ноября 2024 года
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров, 15 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров, 15 ноября 2024 года
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство выделит новые средства на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, утративших имущество из-за обстрелов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Мы продолжаем помогать Белгородской и Курской областям. В нескольких районах люди потеряли имущество и нуждаются в поддержке. Курской области дополнительно направим на компенсацию таких затрат почти четыре миллиарда рублей, чтобы граждане смогли оперативно получить средства и приобрести самые необходимые вещи", — сказал он.
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Кроме того, власти выделят более миллиарда рублей на возмещение затрат тем, кому сейчас приходится арендовать жилье, уточнил Мишустин.
По его словам, еще 14 миллиардов рублей пойдут на единовременные выплаты, которые жители Курской области смогут потратить на покупку и строительство дома или квартиры.
"Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит. — Прим. ред.) жителям Белгородской области — на аналогичные цели", — указал премьер.
В заключение он призвал внимательно относиться к каждой пострадавшей семье и решать вопросы максимально быстро — без бюрократической волокиты.
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По данным Минобороны на 15 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32 680 военнослужащих и 213 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияОбществоБелгородская областьМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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