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Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по МСФО составила 57 млрд рублей - РИА Новости, 15.11.2024
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10:25 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sovkombanka-1983898051.html
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по МСФО составила 57 млрд рублей
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по МСФО составила 57 млрд рублей - РИА Новости, 15.11.2024
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по МСФО составила 57 млрд рублей
Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев текущего года составила 57 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:25
2024-11-15T10:25
совкомбанк
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев текущего года составила 57 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отчетный период закончился 30 сентября. Ключевые финансовые показатели за 9М2024 года: -Выручка выросла в два раза и составила 512 миллиардов рублей (против 263 миллиардов рублей годом ранее). Рост обеспечили объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг, поддержанные высокими доходностями активов на фоне роста ключевой ставки. Рост выручки на фоне высоких процентных ставок закладывает основу для будущей прибыли, когда ставки стабилизируются и начнут снижаться. -Регулярная чистая прибыль за 9М2024 года по сравнению с 9М2023 года выросла на 23%, с 45 миллиардов рублей до 56 миллиардов рублей, при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами. -Чистая прибыль за 9М2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9М2023 года и составила 57 миллиардов рублей, что ниже прошлогодних 76 миллиардов рублей, поскольку в 2023 году банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За 9М2024 года отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки Хоум Банка. -Активы увеличились на 37% год к году и составили 3,8 триллиона рублей. -Акционерный капитал банка вырос на 36% год к году, достигнув 315 миллиардов рублей с учетом 5 миллиардов рублей промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 года, и 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) за 9М2024 года составила 25%. Процентная маржа снизилась c 6,7% за 9М2023 года до 5,6% за 9М2024 года из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов. Чистые операционные доходы выросли на 16% по сравнению с 9М2023 года и достигли 143 миллиарда рублей.
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совкомбанк
Совкомбанк

Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по МСФО составила 57 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев текущего года составила 57 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Отчетный период закончился 30 сентября.
Ключевые финансовые показатели за 9М2024 года:
-Выручка выросла в два раза и составила 512 миллиардов рублей (против 263 миллиардов рублей годом ранее). Рост обеспечили объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг, поддержанные высокими доходностями активов на фоне роста ключевой ставки. Рост выручки на фоне высоких процентных ставок закладывает основу для будущей прибыли, когда ставки стабилизируются и начнут снижаться.
-Регулярная чистая прибыль за 9М2024 года по сравнению с 9М2023 года выросла на 23%, с 45 миллиардов рублей до 56 миллиардов рублей, при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
-Чистая прибыль за 9М2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9М2023 года и составила 57 миллиардов рублей, что ниже прошлогодних 76 миллиардов рублей, поскольку в 2023 году банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За 9М2024 года отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки Хоум Банка.
-Активы увеличились на 37% год к году и составили 3,8 триллиона рублей.
-Акционерный капитал банка вырос на 36% год к году, достигнув 315 миллиардов рублей с учетом 5 миллиардов рублей промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 года, и 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) за 9М2024 года составила 25%.
Процентная маржа снизилась c 6,7% за 9М2023 года до 5,6% за 9М2024 года из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов.
Чистые операционные доходы выросли на 16% по сравнению с 9М2023 года и достигли 143 миллиарда рублей.
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