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В Совфеде рассказали о последствиях попытки Киева создать ядерную бомбу - РИА Новости, 15.11.2024
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15:51 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sovfed-1984008507.html
В Совфеде рассказали о последствиях попытки Киева создать ядерную бомбу
В Совфеде рассказали о последствиях попытки Киева создать ядерную бомбу - РИА Новости, 15.11.2024
В Совфеде рассказали о последствиях попытки Киева создать ядерную бомбу
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что при попытке Киева использовать ядерную бомбу против России "будет страшный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:51
2024-11-15T15:51
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что при попытке Киева использовать ядерную бомбу против России "будет страшный ответный удар", по его словам, в Европе должны это понимать. Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву, сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны. Отмечается, что бомба может быть создана из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. По данным газеты, похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), которая была сброшена на Нагасаки в 1945 году. "Если Украине удастся создать ядерную бомбу, - аналог "Толстяка", который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, - может произойти трагедия для всех стран Европы. При попытке использовать такую бомбу против России будет страшный ответный удар", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что в Европе поймут, что "они воспитали монстра, который ради продолжения войны готов пойти на уничтожение своей страны и других государств". "Слишком населен наш континент, чтобы рисковать подобными вещами", - заключил Джабаров.
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в мире, европа, киев, россия, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Европа, Киев, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали о последствиях попытки Киева создать ядерную бомбу

Сенатор Джабаров: Киев ждет ответный удар, если он создаст ядерную бомбу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что при попытке Киева использовать ядерную бомбу против России "будет страшный ответный удар", по его словам, в Европе должны это понимать.
Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву, сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны. Отмечается, что бомба может быть создана из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. По данным газеты, похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), которая была сброшена на Нагасаки в 1945 году.
"Если Украине удастся создать ядерную бомбу, - аналог "Толстяка", который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, - может произойти трагедия для всех стран Европы. При попытке использовать такую бомбу против России будет страшный ответный удар", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что в Европе поймут, что "они воспитали монстра, который ради продолжения войны готов пойти на уничтожение своей страны и других государств".
"Слишком населен наш континент, чтобы рисковать подобными вещами", - заключил Джабаров.
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