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Президент Южной Кореи раскрыл причину расширения сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 15.11.2024
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16:32 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sotrudnichestvo-1984025367.html
Президент Южной Кореи раскрыл причину расширения сотрудничества с НАТО
Президент Южной Кореи раскрыл причину расширения сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 15.11.2024
Президент Южной Кореи раскрыл причину расширения сотрудничества с НАТО
Южная Корея в ответ на укрепление военного сотрудничества России с КНДР будет развивать сотрудничество с НАТО, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:32
2024-11-15T16:32
в мире
россия
южная корея
сша
владимир путин
юн сок ель
ким чен ын
нато
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СЕУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Южная Корея в ответ на укрепление военного сотрудничества России с КНДР будет развивать сотрудничество с НАТО, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью перуанской газете "Комерсио". "Мы будем отвечать на военное сотрудничество России и Северной Кореи, развивая плотное сотрудничество с США, НАТО и другими союзниками и странами-партнерами", - цитирует слова президента агентство Рёнхап. По словам Юн Сок Ёля, "неправильные действия" России и КНДР якобы "угрожают безопасности" Южной Кореи, и Сеул "не оставит это просто так". Южнокорейский президент также обвинил лидеров России и КНДР в "сговоре", заявив, что "сутью" военного сотрудничества РФ и КНДР является якобы "удержание власти". Он вновь назвал КНДР "иррациональной группировкой", а ее лидера Ким Чен Ына - диктатором, "единственной целью" которого якобы является сохранение личной власти, а разработка ядерного оружия и ракетных технологий ему якобы нужна для создания "внешних угроз, чтобы поддерживать сплоченность системы". При этом он заявил, что строительство южнокорейскими компаниями транспортных судов для ВМС Перу, являющейся единственной страной в Южной и Центральной Америке, с которой Южная Корея поддерживает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, крайне важно для развития оборонного сотрудничества и "вывода на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества, устремленного в будущее". Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а одиннадцатого ноября документ был ратифицирован указом северокорейского лидера. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
https://ria.ru/20241115/ssha-1983858979.html
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в мире, россия, южная корея, сша, владимир путин, юн сок ель, ким чен ын, нато, оон
В мире, Россия, Южная Корея, США, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, НАТО, ООН
Президент Южной Кореи раскрыл причину расширения сотрудничества с НАТО

Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в ответ на сближение РФ и КНДР

© AP Photo / Kim Hong-jiЮн Сок Ель
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Южная Корея в ответ на укрепление военного сотрудничества России с КНДР будет развивать сотрудничество с НАТО, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью перуанской газете "Комерсио".
"Мы будем отвечать на военное сотрудничество России и Северной Кореи, развивая плотное сотрудничество с США, НАТО и другими союзниками и странами-партнерами", - цитирует слова президента агентство Рёнхап.
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Вчера, 00:11
По словам Юн Сок Ёля, "неправильные действия" России и КНДР якобы "угрожают безопасности" Южной Кореи, и Сеул "не оставит это просто так".
Южнокорейский президент также обвинил лидеров России и КНДР в "сговоре", заявив, что "сутью" военного сотрудничества РФ и КНДР является якобы "удержание власти". Он вновь назвал КНДР "иррациональной группировкой", а ее лидера Ким Чен Ына - диктатором, "единственной целью" которого якобы является сохранение личной власти, а разработка ядерного оружия и ракетных технологий ему якобы нужна для создания "внешних угроз, чтобы поддерживать сплоченность системы".
При этом он заявил, что строительство южнокорейскими компаниями транспортных судов для ВМС Перу, являющейся единственной страной в Южной и Центральной Америке, с которой Южная Корея поддерживает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, крайне важно для развития оборонного сотрудничества и "вывода на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества, устремленного в будущее".
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а одиннадцатого ноября документ был ратифицирован указом северокорейского лидера. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.
Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
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Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS
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