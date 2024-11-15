https://ria.ru/20241115/siroty-1984014044.html

Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Липецкой области

Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Липецкой области - РИА Новости, 15.11.2024

Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Липецкой области

Ключи от 30 новых квартир получили дети-сироты в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области; всего в этом году новое жилье получат 350 человек из... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:11

2024-11-15T16:11

2024-11-15T16:11

липецкая область

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ключи от 30 новых квартир получили дети-сироты в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области; всего в этом году новое жилье получат 350 человек из этой категории льготников, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что квартиры новоселы получили "под ключ", то есть с отделкой, необходимой сантехникой и газовой плитой. Территория вокруг пятиэтажного дома, где расположены квартиры, также благоустроена. "Сделали асфальтовые дорожки, освещение, озеленение. В поселке Солидарность закупают жилье для сирот уже не в первый раз. В шаговой доступности от новостройки есть вся важная социальная инфраструктура, спортивные объекты. Буквально во дворе дома находятся ясли, детская игровая зона и спортивная площадка с уличными тренажерами, через дорогу – футбольный стадион, школа", – рассказал губернатор. По словам Артамонова, жилье для сирот власти региона приобретают за счет областных средств, в рамках государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". Всего в 2024 году новоселье справят более 350 детей-сирот, в 2025 году – еще 350. Для этого в бюджете региона уже выделено 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241115/artamonov-1983942478.html

липецкая область

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липецкая область, елецкий район, игорь артамонов