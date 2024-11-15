https://ria.ru/20241115/shtraf-1983872868.html

Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали

Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали - РИА Новости, 15.11.2024

Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали

Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T06:35

2024-11-15T06:35

2024-11-15T06:35

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в приговоре суда, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта". Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа."Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа", - сказано в приговоре суда.Зажигалку, признанную вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.

https://ria.ru/20241112/krokus-1983274792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия