https://ria.ru/20241115/shtraf-1983872868.html
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали - РИА Новости, 15.11.2024
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали
Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:35
2024-11-15T06:35
2024-11-15T06:35
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в приговоре суда, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта". Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа."Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа", - сказано в приговоре суда.Зажигалку, признанную вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.
https://ria.ru/20241112/krokus-1983274792.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ae49fe0b8b7dacadaa53e081380a7cdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали
Москвича, поджегшего стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в приговоре суда, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта". Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа.
"Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа", - сказано в приговоре суда.
Зажигалку, признанную вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.