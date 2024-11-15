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Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали - РИА Новости, 15.11.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:35 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/shtraf-1983872868.html
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали - РИА Новости, 15.11.2024
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали
Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:35
2024-11-15T06:35
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в приговоре суда, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта". Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа."Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа", - сказано в приговоре суда.Зажигалку, признанную вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.
https://ria.ru/20241112/krokus-1983274792.html
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крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия
Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали

Москвича, поджегшего стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе", оштрафовали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле" в поселении Десеновское, говорится в приговоре суда, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта". Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа.
"Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа", - сказано в приговоре суда.
Зажигалку, признанную вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.
Извинения двух девочек-подростков за слова о теракте - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествия
 
 
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