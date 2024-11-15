https://ria.ru/20241115/sholts-1984075534.html

Немецкий политик связал звонок Шольца Путину с выборами в бундестаг

Немецкий политик связал звонок Шольца Путину с выборами в бундестаг - РИА Новости, 15.11.2024

Немецкий политик связал звонок Шольца Путину с выборами в бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним тему Украины только для того, чтобы в ожидании выборов в бундестаг... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:32

2024-11-15T20:32

2024-11-15T20:32

в мире

германия

россия

украина

олаф шольц

владимир путин

бундестаг германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg

МОСКВА, 15 Ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним тему Украины только для того, чтобы в ожидании выборов в бундестаг показать свою якобы имеющуюся заинтересованность в мирном урегулировании, на деле же Шольц повторил неприемлемые для России позиции, и звонок был пустой тратой времени, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Канцелярия Шольца готовилась к разговору с президентом России неделями и координировала свои действия с партнерами из G7, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве. По сообщению пресс-секретаря кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По оценке Ральфа Нимайера, согласование звонка Шольца с западными союзниками Берлина означает сохранение несамостоятельности канцлера Германии. "Очевидно, что господин Шольц сделал это (позвонил - ред.) только для того, чтобы показать свою инициативу, чтобы никто, как (депутат Бундестага - ред.) Сара (Вагенкнехт - ред.), не мог обвинить его в том, что он и не пытался говорить с Путиным. Он заявляет, что хотел бы мирных переговоров, но условия все те же. Разумеется, для Путина это неприемлемо. Думаю, они вдвоем просто потратили впустую время", - поделился своим мнением с РИА Новости Ральф Нимайер. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241115/sholts-1984073105.html

https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html

https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, бундестаг германии