Немецкий политик связал звонок Шольца Путину с выборами в бундестаг
Нимайер: разговор Шольца с Путиным был тратой времени и рассчитан на избирателей
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 Ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним тему Украины только для того, чтобы в ожидании выборов в бундестаг показать свою якобы имеющуюся заинтересованность в мирном урегулировании, на деле же Шольц повторил неприемлемые для России позиции, и звонок был пустой тратой времени, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Канцелярия Шольца готовилась к разговору с президентом России неделями и координировала свои действия с партнерами из G7, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве. По сообщению пресс-секретаря кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска".
По оценке Ральфа Нимайера, согласование звонка Шольца с западными союзниками Берлина означает сохранение несамостоятельности канцлера Германии. "Очевидно, что господин Шольц сделал это (позвонил - ред.) только для того, чтобы показать свою инициативу, чтобы никто, как (депутат Бундестага - ред.) Сара (Вагенкнехт - ред.), не мог обвинить его в том, что он и не пытался говорить с Путиным. Он заявляет, что хотел бы мирных переговоров, но условия все те же. Разумеется, для Путина это неприемлемо. Думаю, они вдвоем просто потратили впустую время", - поделился своим мнением с РИА Новости Ральф Нимайер.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
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