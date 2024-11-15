https://ria.ru/20241115/sholts-1984059794.html

Канцелярия Шольца готовилась к разговору с Путиным неделями, пишут СМИ

Канцелярия Шольца готовилась к разговору с Путиным неделями, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024

Канцелярия Шольца готовилась к разговору с Путиным неделями, пишут СМИ

Канцелярия Олафа Шольца готовилась к разговору с президентом России Владимиром Путиным неделями и координировала свои действия с партнерами из G7, сообщает... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:58

2024-11-15T18:58

2024-11-15T19:04

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцелярия Олафа Шольца готовилась к разговору с президентом России Владимиром Путиным неделями и координировала свои действия с партнерами из G7, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Канцелярия была занята приготовлениями к разговору с Путиным по телефону неделями. Действия координировались при тесном сотрудничестве с американским, британским и французским правительствами, а также другими партнерами из G7", - говорится в публикации. В понедельник Шольц сказал в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.

https://ria.ru/20241115/putin-1984051408.html

https://ria.ru/20241115/sholts-1984057830.html

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в мире, россия, берлин (город), германия, владимир путин, олаф шольц