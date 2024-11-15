https://ria.ru/20241115/sholts-1984038506.html

В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину

В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину - РИА Новости, 15.11.2024

В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к окончанию вооруженного конфликта... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:26

2024-11-15T17:26

2024-11-15T21:20

германия

в мире

олаф шольц

владимир путин

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к окончанию вооруженного конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Сегодня днем федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении Хебештрайта.Сообщается, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска"."Канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира", — сообщил пресс-секретарь. По его словам, Шольц подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо."Канцлер предварительно провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также сделает это после разговора с президентом России", — добавил Хебештрайт.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

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германия, в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский