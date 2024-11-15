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В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину - РИА Новости, 15.11.2024
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17:26 15.11.2024 (обновлено: 21:20 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sholts-1984038506.html
В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину
В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину - РИА Новости, 15.11.2024
В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к окончанию вооруженного конфликта... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:26
2024-11-15T21:20
германия
в мире
олаф шольц
владимир путин
россия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к окончанию вооруженного конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Сегодня днем федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении Хебештрайта.Сообщается, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска"."Канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира", — сообщил пресс-секретарь. По его словам, Шольц подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо."Канцлер предварительно провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также сделает это после разговора с президентом России", — добавил Хебештрайт.
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германия, в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский
Германия, В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Украина, Владимир Зеленский
В правительстве Германии рассказали о звонке Шольца Путину

Правительство Германии: Шольц и Путин провели телефонный разговор

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к окончанию вооруженного конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Сегодня днем федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении Хебештрайта.
Сообщается, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска".
"Канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира", — сообщил пресс-секретарь. По его словам, Шольц подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
"Канцлер предварительно провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также сделает это после разговора с президентом России", — добавил Хебештрайт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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ГерманияВ миреОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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