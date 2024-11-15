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Шольц впервые за почти два года позвонил Путину - РИА Новости, 15.11.2024
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17:01 15.11.2024 (обновлено: 18:05 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sholts-1984034141.html
Шольц впервые за почти два года позвонил Путину
Шольц впервые за почти два года позвонил Путину - РИА Новости, 15.11.2024
Шольц впервые за почти два года позвонил Путину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину и призвал к переговорам с Киевом, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:01
2024-11-15T18:05
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину и призвал к переговорам с Киевом, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира", — сообщил спикер.По его словам, Шольц подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Также канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска".Отмечается, что Шольц перед разговором с Путиным, а также по его итогам созванивался с Владимиром Зеленским.В свою очередь, источник в правительственных кругах ФРГ после переговоров сообщил, что канцлер Германии и президент России договорились поддерживать контакт. Кроме того, Шольц указал Путину на долгосрочный характер западной поддержки Украины и призвал Москву не рассчитывать, что время будет на ее стороне.Берлин проинформирует о содержании разговора союзников, партнеров, руководство ЕС и НАТО.О планах пообщаться с российским лидером канцлер ФРГ заявил в начале недели в интервью телеканалу ARD. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц отмечал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html
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олаф шольц, германия, в мире, владимир путин, россия
Олаф Шольц, Германия, В мире, Владимир Путин, Россия
Шольц впервые за почти два года позвонил Путину

Шольц и Путин провели телефонный разговор

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину и призвал к переговорам с Киевом, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира", — сообщил спикер.
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По его словам, Шольц подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Также канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска".
Отмечается, что Шольц перед разговором с Путиным, а также по его итогам созванивался с Владимиром Зеленским.
В свою очередь, источник в правительственных кругах ФРГ после переговоров сообщил, что канцлер Германии и президент России договорились поддерживать контакт. Кроме того, Шольц указал Путину на долгосрочный характер западной поддержки Украины и призвал Москву не рассчитывать, что время будет на ее стороне.
Берлин проинформирует о содержании разговора союзников, партнеров, руководство ЕС и НАТО.
О планах пообщаться с российским лидером канцлер ФРГ заявил в начале недели в интервью телеканалу ARD. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц отмечал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Олаф ШольцГерманияВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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