https://ria.ru/20241115/shashpa-1984051147.html

Шашпа обсудил с Решетниковым экономическое развитие Калужской области

Шашпа обсудил с Решетниковым экономическое развитие Калужской области - РИА Новости, 15.11.2024

Шашпа обсудил с Решетниковым экономическое развитие Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников обсудили экономическое развитие региона, сообщает областное... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:06

2024-11-15T18:06

2024-11-15T18:06

калужская область

максим решетников

владислав шапша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg

КАЛУГА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников обсудили экономическое развитие региона, сообщает областное правительство. Сообщается, что в пятницу министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников посетил Калужскую область с рабочим визитом. В ходе обсуждения вопросов, касающихся экономического развития Калужской области, губернатор Владислав Шапша поблагодарил министра за поддержку региона. По словам губернатора, областная экономика справляется с внешними вызовами: полностью перезапущен автокластер, успешно развивается фармацевтическая отрасль, создана еще одна площадка особой экономической зоны, на которой начинается строительство фармзаводов. На конец года запланировано открытие завода по деревообработке. Только в этом направлении объём инвестиций составил 69 миллиардов рублей, подчеркнул губернатор. "Благодаря совместным усилиям и поддержке правительства Российской Федерации по результатам шести месяцев мы хорошо прибавили в объёмах промышленного производства. Заняли первое место в ЦФО и четвертое по стране. Будем и дальше наращивать свой потенциал", - сообщил Владислав Шапша. Максим Решетников отметил успешную работу регионального правительства в условиях вызовов, стоящих перед экономикой. По его словам, Калужская область умело использует федеральные инструменты, в регионе работает одна из самых эффективных экономических зон. По мнению министра, для отечественной экономики крайне важно то, что в регионе развиваются деревообрабатывающий кластер и внутренний туризм, а также был перезапущен автокластер. "Вместе с тем, Максим Решетников особо подчеркнул, что в настоящее время одна из главных задач — это реализация новых национальных проектов, утверждённых президентом, и в эту работу необходимо активно включиться региональным властям", - говорится в сообщении областного правительства.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим решетников, владислав шапша, россия