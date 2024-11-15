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Самарская область отправила маскировочные сети и генераторы в зону СВО
Самарская область отправила маскировочные сети и генераторы в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2024
Самарская область отправила маскировочные сети и генераторы в зону СВО
Гуманитарная помощь, в составе которой маскировочные сети, отопители, генераторы, инструмент и электроника, отправлена из города Тольятти Самарской области... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:58
2024-11-15T20:58
2024-11-15T20:58
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Гуманитарная помощь, в составе которой маскировочные сети, отопители, генераторы, инструмент и электроника, отправлена из города Тольятти Самарской области бойцам в зону специальной военной операции, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Уже через несколько дней нашим бойцам доставят маскировочные сети, материалы для утепления блиндажей, отопители, генераторы, инструмент, электронику, посылки из дома. Необходимые для защитников вещи помогали собирать неравнодушные жители 4-го квартала", - говорится в сообщении. Уточняется, что по запросу бойцов экс-глава города передал волонтерам определители дронов. Как рассказала активист Ирина Зубцова, помощь отправляется бойцам на курское и белгородское направления, а также в ЛНР.
https://ria.ru/20241115/sledki--1984071362.html
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самарская область, тольятти, луганская народная республика
Надежные люди, Самарская область, Тольятти, Луганская Народная Республика
Самарская область отправила маскировочные сети и генераторы в зону СВО
Самарская область отправила маскировочные сети и генераторы в зону СВО