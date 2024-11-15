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Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети - РИА Новости, 15.11.2024
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Надежные люди
 
18:09 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html
Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети
Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети - РИА Новости, 15.11.2024
Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети
Брянские таможенники изготовили 70 противодронных защитных сетей, их направили бойцам из брянского приграничного подразделения ПВО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:09
2024-11-15T18:09
надежные люди
сергей санакоев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Брянские таможенники изготовили 70 противодронных защитных сетей, их направили бойцам из брянского приграничного подразделения ПВО, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянские таможенники активно помогают военнослужащим не только участвующим в СВО, но и несущим службу в брянском приграничье… В этот раз помощь оказали военным ПВО. Таможенники за 10 дней сделали 70 противодронных защитных сетей на основе рабицы – это свыше 1000 квадратных метров. Такое количество удалось изготовить в кратчайшие сроки благодаря отклику должностных лиц таможни и ветеранов службы, которые плетут сети в свободное время вместе с семьями", – говорится в сообщении. Как отмечается, бойцам также передали металлическую печь для обогрева помещений и квадрокоптер, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства. Уточняется, что сотрудники таможни поддерживают связь с командованием войсковых подразделений, узнают их потребности и оказывают помощь адресно. "Мы с глубоким уважением относимся к нашим военным, которые обеспечивают контроль воздушного пространства здесь в приграничье, защищают нас, проявляя при этом высокий профессионализм и мужество. Мы желаем нашим военным победы и в дальнейшем будем оказывать им необходимую поддержку", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводит пресс-служба. Представитель войск ПВО встретился с сотрудниками и начальником Брянской таможни и поблагодарил за оказанную помощь, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241115/drony-1984007238.html
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сергей санакоев
Надежные люди, Сергей Санакоев

Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети

© Фото : Пресс-служба Брянской таможниПротиводронные сети, изготовленные брянскими таможенниками для бойцов ПВО
Противодронные сети, изготовленные брянскими таможенниками для бойцов ПВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Пресс-служба Брянской таможни
Противодронные сети, изготовленные брянскими таможенниками для бойцов ПВО
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Брянские таможенники изготовили 70 противодронных защитных сетей, их направили бойцам из брянского приграничного подразделения ПВО, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Брянские таможенники активно помогают военнослужащим не только участвующим в СВО, но и несущим службу в брянском приграничье… В этот раз помощь оказали военным ПВО. Таможенники за 10 дней сделали 70 противодронных защитных сетей на основе рабицы – это свыше 1000 квадратных метров. Такое количество удалось изготовить в кратчайшие сроки благодаря отклику должностных лиц таможни и ветеранов службы, которые плетут сети в свободное время вместе с семьями", – говорится в сообщении.
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Как отмечается, бойцам также передали металлическую печь для обогрева помещений и квадрокоптер, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства.
Уточняется, что сотрудники таможни поддерживают связь с командованием войсковых подразделений, узнают их потребности и оказывают помощь адресно.
"Мы с глубоким уважением относимся к нашим военным, которые обеспечивают контроль воздушного пространства здесь в приграничье, защищают нас, проявляя при этом высокий профессионализм и мужество. Мы желаем нашим военным победы и в дальнейшем будем оказывать им необходимую поддержку", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводит пресс-служба.
Представитель войск ПВО встретился с сотрудниками и начальником Брянской таможни и поблагодарил за оказанную помощь, добавили в ведомстве.
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