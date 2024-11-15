https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html

Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети

Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети - РИА Новости, 15.11.2024

Брянские таможенники изготовили для бойцов ПВО противодронные сети

Брянские таможенники изготовили 70 противодронных защитных сетей, их направили бойцам из брянского приграничного подразделения ПВО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:09

2024-11-15T18:09

2024-11-15T18:09

надежные люди

сергей санакоев

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Брянские таможенники изготовили 70 противодронных защитных сетей, их направили бойцам из брянского приграничного подразделения ПВО, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянские таможенники активно помогают военнослужащим не только участвующим в СВО, но и несущим службу в брянском приграничье… В этот раз помощь оказали военным ПВО. Таможенники за 10 дней сделали 70 противодронных защитных сетей на основе рабицы – это свыше 1000 квадратных метров. Такое количество удалось изготовить в кратчайшие сроки благодаря отклику должностных лиц таможни и ветеранов службы, которые плетут сети в свободное время вместе с семьями", – говорится в сообщении. Как отмечается, бойцам также передали металлическую печь для обогрева помещений и квадрокоптер, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства. Уточняется, что сотрудники таможни поддерживают связь с командованием войсковых подразделений, узнают их потребности и оказывают помощь адресно. "Мы с глубоким уважением относимся к нашим военным, которые обеспечивают контроль воздушного пространства здесь в приграничье, защищают нас, проявляя при этом высокий профессионализм и мужество. Мы желаем нашим военным победы и в дальнейшем будем оказывать им необходимую поддержку", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводит пресс-служба. Представитель войск ПВО встретился с сотрудниками и начальником Брянской таможни и поблагодарил за оказанную помощь, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241115/drony-1984007238.html

https://ria.ru/20241115/pomosch-1983884864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей санакоев