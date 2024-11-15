https://ria.ru/20241115/samolety-1984067383.html

В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142

В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142 - РИА Новости, 15.11.2024

В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142

Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, пролетавшего над Северным... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:31

2024-11-15T19:31

2024-11-15T19:31

россия

великобритания

ла-манш

нато

воздушно-космические силы россии

ту-142

eurofighter typhoon

шотландия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, пролетавшего над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства, сообщила в пятницу газета Daily Mail со ссылкой на британское минобороны. "Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолётом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем", - говорится в статье. Это произошло через несколько дней после того, как британские ВМС сопроводили военные корабли РФ, проходящие через пролив Ла-Манш, пишет Daily Mail. По заявлению минобороны Великобритании, это стало якобы вторым за три месяца случаем, когда российские самолеты и корабли замечали вблизи воздушного и морского пространства Британии в течение одной недели, сообщает газета. Ранее фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провёл учения в Ла-Манше. Это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20241113/samolet-1983414813.html

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россия, великобритания, ла-манш, нато, воздушно-космические силы россии, ту-142, eurofighter typhoon, шотландия, в мире