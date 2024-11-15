https://ria.ru/20241115/samolety-1984067383.html
В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142
В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142 - РИА Новости, 15.11.2024
В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142
Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, пролетавшего над Северным... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:31
2024-11-15T19:31
2024-11-15T19:31
россия
великобритания
ла-манш
нато
воздушно-космические силы россии
ту-142
eurofighter typhoon
шотландия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, пролетавшего над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства, сообщила в пятницу газета Daily Mail со ссылкой на британское минобороны. "Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолётом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем", - говорится в статье. Это произошло через несколько дней после того, как британские ВМС сопроводили военные корабли РФ, проходящие через пролив Ла-Манш, пишет Daily Mail. По заявлению минобороны Великобритании, это стало якобы вторым за три месяца случаем, когда российские самолеты и корабли замечали вблизи воздушного и морского пространства Британии в течение одной недели, сообщает газета. Ранее фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провёл учения в Ла-Манше. Это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20241113/samolet-1983414813.html
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россия, великобритания, ла-манш, нато, воздушно-космические силы россии, ту-142, eurofighter typhoon, шотландия, в мире
Россия, Великобритания, Ла-Манш, НАТО, Воздушно-космические силы России, Ту-142, Eurofighter Typhoon, Шотландия, В мире
В Шотландии два британских истребителя проследовали за российским Ту-142
Daily Mail: британские истребители Typhoon проследовали за российским Ту-142