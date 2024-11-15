https://ria.ru/20241115/samara-1983916361.html

Бывшая мэр Самары Лапушкина стала региональным омбудсменом

Бывшая мэр Самары Лапушкина стала региональным омбудсменом - РИА Новости, 15.11.2024

Бывшая мэр Самары Лапушкина стала региональным омбудсменом

Самарская губернская дума назначила бывшего мэра Самары Елену Лапушкину на должность уполномоченного по правам человека в регионе. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:58

2024-11-15T11:58

2024-11-15T12:31

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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Самарская губернская дума назначила бывшего мэра Самары Елену Лапушкину на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Ранее в губернской думе сообщили РИА Новости, что губернатор Вячеслав Федорищев внес в думу кандидатуру Лапушкиной для назначения на должность омбудсмена в регионе. Дума городского округа Самара приняла отставку Лапушкиной с поста главы города. "Голосование единогласное, все 42 депутата, присутствующие на заседании, проголосовали "за", - сказал председатель губернской думы Геннадий Котельников после голосования на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на странице регионального парламента в соцсети "ВКонтакте". Перед этим Котельников уточнил, что 13 ноября кандидатура Лапушкиной была согласована с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Как отметил Федорищев на заседании, Ольга Гальцова, которая 10 лет занимала пост омбудсмена, продолжит работу советником губернатора. "Она будет помогать мне организовывать взаимодействие с общественными организациями", - сказал глава региона.

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Ольга Фомченкова

политика, самара, россия, вячеслав федорищев, татьяна москалькова, елена лапушкина