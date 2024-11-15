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Самарская дума приняла отставку главы города - РИА Новости, 15.11.2024
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11:03 15.11.2024 (обновлено: 11:10 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/samara-1983905294.html
Самарская дума приняла отставку главы города
Самарская дума приняла отставку главы города - РИА Новости, 15.11.2024
Самарская дума приняла отставку главы города
Дума городского округа Самара приняла отставку мэра Елены Лапушкиной, возглавлявшей город почти семь лет, спустя месяц после того, как губернатор рекомендовал... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:03
2024-11-15T11:10
политика
самара
самарская область
вячеслав федорищев
елена лапушкина
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Дума городского округа Самара приняла отставку мэра Елены Лапушкиной, возглавлявшей город почти семь лет, спустя месяц после того, как губернатор рекомендовал ее для назначения на пост уполномоченного по правам человека в регионе, сообщается на сайте городского парламента. Ранее в Самарской губернской думе сообщили РИА Новости, что губернатор Вячеслав Федорищев внес в губернскую думу кандидатуру Лапушкиной для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. "Состоялось 61-е заседание думы городского округа Самара. На основании заявления Елены Владимировны Лапушкиной думой принято решение о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Самара... Временно исполнение полномочий главы возложено на (первого заместителя главы города) Ивана Николаевича Носкова", - говорится в сообщении. Также дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. "Конкурс пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября 2024 года до 17 декабря 2024 года. Все участники, подавшие документы, принимают личное участие в проведении конкурса", - отмечается в сообщении.
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политика, самара, самарская область, вячеслав федорищев, елена лапушкина
Политика, Самара, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Елена Лапушкина
Самарская дума приняла отставку главы города

Дума Самары приняла отставку мэра Лапушкиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЕлена Лапушкина
Елена Лапушкина - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Елена Лапушкина. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Дума городского округа Самара приняла отставку мэра Елены Лапушкиной, возглавлявшей город почти семь лет, спустя месяц после того, как губернатор рекомендовал ее для назначения на пост уполномоченного по правам человека в регионе, сообщается на сайте городского парламента.
Ранее в Самарской губернской думе сообщили РИА Новости, что губернатор Вячеслав Федорищев внес в губернскую думу кандидатуру Лапушкиной для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области.
"Состоялось 61-е заседание думы городского округа Самара. На основании заявления Елены Владимировны Лапушкиной думой принято решение о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Самара... Временно исполнение полномочий главы возложено на (первого заместителя главы города) Ивана Николаевича Носкова", - говорится в сообщении.
Также дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.
"Конкурс пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября 2024 года до 17 декабря 2024 года. Все участники, подавшие документы, принимают личное участие в проведении конкурса", - отмечается в сообщении.
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ПолитикаСамараСамарская областьВячеслав ФедорищевЕлена Лапушкина
 
 
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