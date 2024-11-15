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Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024
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03:04 15.11.2024 (обновлено: 08:49 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА
"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:04
2024-11-15T08:49
китай
баку
юго-восточная азия
александр михеев
рособоронэкспорт
снг
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024. "Рособоронэкспорт" показал в сентябре на выставке в Баку "Изделие РБ-504П-Э" в том числе для противодействия рою дронов.&quot;Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА &quot;Изделие РБ-504П-Э&quot; обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях&quot;, — сказал Михеев.Он добавил, что "РБ-504П-Э" обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, возможностью подавления защищенных каналов навигации, его можно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.По его словам, "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. "Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом", — отметил глава "Рособоронэкспорта".Комплекс РБ-504П-Э состоит из двух частей: радиопеленгатор, способный обнаруживать все типы беспилотных аппаратов и модуль подавления, который может работать как в круговом режиме, так и в направленном. Подавляет каналы управления и каналы спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц.
https://ria.ru/20241114/shojgu-1983665024.html
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китай, баку, юго-восточная азия, александр михеев, рособоронэкспорт, снг, безопасность
Китай, Баку, Юго-Восточная Азия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, СНГ, Безопасность
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА

"Рособоронэкспорт": более десяти стран хотят купить "Изделие РБ-504П-Э"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд АО Рособоронэкспорт на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024.
"Рособоронэкспорт" показал в сентябре на выставке в Баку "Изделие РБ-504П-Э" в том числе для противодействия рою дронов.
«

"Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА "Изделие РБ-504П-Э" обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях", — сказал Михеев.

Он добавил, что "РБ-504П-Э" обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, возможностью подавления защищенных каналов навигации, его можно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.
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По его словам, "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ.
"Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом", — отметил глава "Рособоронэкспорта".
Комплекс РБ-504П-Э состоит из двух частей: радиопеленгатор, способный обнаруживать все типы беспилотных аппаратов и модуль подавления, который может работать как в круговом режиме, так и в направленном. Подавляет каналы управления и каналы спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц.
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