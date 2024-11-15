https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html

Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА

Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024

Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА

"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:04

2024-11-15T03:04

2024-11-15T08:49

китай

баку

юго-восточная азия

александр михеев

рособоронэкспорт

снг

безопасность

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024. "Рособоронэкспорт" показал в сентябре на выставке в Баку "Изделие РБ-504П-Э" в том числе для противодействия рою дронов."Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА "Изделие РБ-504П-Э" обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях", — сказал Михеев.Он добавил, что "РБ-504П-Э" обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, возможностью подавления защищенных каналов навигации, его можно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.По его словам, "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. "Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом", — отметил глава "Рособоронэкспорта".Комплекс РБ-504П-Э состоит из двух частей: радиопеленгатор, способный обнаруживать все типы беспилотных аппаратов и модуль подавления, который может работать как в круговом режиме, так и в направленном. Подавляет каналы управления и каналы спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц.

https://ria.ru/20241114/shojgu-1983665024.html

https://ria.ru/20240923/lantset-1974170091.html

китай

баку

юго-восточная азия

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китай, баку, юго-восточная азия, александр михеев, рособоронэкспорт, снг, безопасность