https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА
"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:04
2024-11-15T03:04
2024-11-15T08:49
китай
баку
юго-восточная азия
александр михеев
рособоронэкспорт
снг
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_0:68:3095:1808_1920x0_80_0_0_2dd08af09fbd579049ceb8379d231eb3.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024. "Рособоронэкспорт" показал в сентябре на выставке в Баку "Изделие РБ-504П-Э" в том числе для противодействия рою дронов."Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА "Изделие РБ-504П-Э" обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях", — сказал Михеев.Он добавил, что "РБ-504П-Э" обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, возможностью подавления защищенных каналов навигации, его можно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.По его словам, "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. "Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом", — отметил глава "Рособоронэкспорта".Комплекс РБ-504П-Э состоит из двух частей: радиопеленгатор, способный обнаруживать все типы беспилотных аппаратов и модуль подавления, который может работать как в круговом режиме, так и в направленном. Подавляет каналы управления и каналы спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц.
https://ria.ru/20241114/shojgu-1983665024.html
https://ria.ru/20240923/lantset-1974170091.html
китай
баку
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7b8f1d87b9a2408c9ced46ef51d381c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, баку, юго-восточная азия, александр михеев, рособоронэкспорт, снг, безопасность
Китай, Баку, Юго-Восточная Азия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, СНГ, Безопасность
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА
"Рособоронэкспорт": более десяти стран хотят купить "Изделие РБ-504П-Э"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов "Изделие РБ-504П-Э", заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024.
"Рособоронэкспорт" показал в сентябре на выставке в Баку
"Изделие РБ-504П-Э" в том числе для противодействия рою дронов.
«
"Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА "Изделие РБ-504П-Э" обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях", — сказал Михеев.
Он добавил, что "РБ-504П-Э" обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, возможностью подавления защищенных каналов навигации, его можно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.
По его словам, "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из Юго-Восточной Азии
, Африки
, Ближнего Востока
, стран СНГ
.
"Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом", — отметил глава "Рособоронэкспорта".
Комплекс РБ-504П-Э состоит из двух частей: радиопеленгатор, способный обнаруживать все типы беспилотных аппаратов и модуль подавления, который может работать как в круговом режиме, так и в направленном. Подавляет каналы управления и каналы спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц.