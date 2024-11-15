https://ria.ru/20241115/rogov-1983947110.html

Рогов прокомментировал новый план Зеленского

Рогов прокомментировал новый план Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024

Рогов прокомментировал новый план Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:28

2024-11-15T13:28

2024-11-15T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что трансформация нового плана Владимира Зеленского для Украины вызывает недоумение. Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Новый план Зеленского вызывает недоумение по той простой причине, что буквально вчера у него был план победы, а теперь план стойкости. Что произошло за этот короткий период, если собирающийся побеждать человек теперь надеется хотя бы выстоять? "Перемога" (победа – ред.), которая быстро превращается в "зраду" (предательство – ред.) - традиции политического украинства", - сказал Рогов. По его словам, в озвученных публично различных вариантах плана Зеленского можно уже запутаться. "Такое ощущение, что он узнает новые украинские слова, звучание которых ему нравится, поэтому и пытается их интерпретировать в качестве целого плана. План "незламності" (несокрушимости – ред.), "потужності" (мощности – ред.), "перемоги", а теперь и план "стійкості" (стойкости - ред.)", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

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украина, владимир зеленский, владимир рогов, в мире