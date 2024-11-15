Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал новый план Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/rogov-1983947110.html
Рогов прокомментировал новый план Зеленского
Рогов прокомментировал новый план Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
Рогов прокомментировал новый план Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:28
2024-11-15T13:28
украина
владимир зеленский
владимир рогов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что трансформация нового плана Владимира Зеленского для Украины вызывает недоумение. Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Новый план Зеленского вызывает недоумение по той простой причине, что буквально вчера у него был план победы, а теперь план стойкости. Что произошло за этот короткий период, если собирающийся побеждать человек теперь надеется хотя бы выстоять? "Перемога" (победа – ред.), которая быстро превращается в "зраду" (предательство – ред.) - традиции политического украинства", - сказал Рогов. По его словам, в озвученных публично различных вариантах плана Зеленского можно уже запутаться. "Такое ощущение, что он узнает новые украинские слова, звучание которых ему нравится, поэтому и пытается их интерпретировать в качестве целого плана. План "незламності" (несокрушимости – ред.), "потужності" (мощности – ред.), "перемоги", а теперь и план "стійкості" (стойкости - ред.)", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, владимир рогов, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире
Рогов прокомментировал новый план Зеленского

Член ОП Рогов: трансформация нового плана Зеленского вызывает недоумение

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что трансформация нового плана Владимира Зеленского для Украины вызывает недоумение.
Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
"Новый план Зеленского вызывает недоумение по той простой причине, что буквально вчера у него был план победы, а теперь план стойкости. Что произошло за этот короткий период, если собирающийся побеждать человек теперь надеется хотя бы выстоять? "Перемога" (победа – ред.), которая быстро превращается в "зраду" (предательство – ред.) - традиции политического украинства", - сказал Рогов.
По его словам, в озвученных публично различных вариантах плана Зеленского можно уже запутаться.
"Такое ощущение, что он узнает новые украинские слова, звучание которых ему нравится, поэтому и пытается их интерпретировать в качестве целого плана. План "незламності" (несокрушимости – ред.), "потужності" (мощности – ред.), "перемоги", а теперь и план "стійкості" (стойкости - ред.)", - сказал Рогов.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины
19 сентября, 12:56
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала