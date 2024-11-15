https://ria.ru/20241115/rogov-1983873128.html
Рогов рассказал, как научился извлекать выгоду из западных санкций
Рогов рассказал, как научился извлекать выгоду из западных санкций - РИА Новости, 15.11.2024
Рогов рассказал, как научился извлекать выгоду из западных санкций
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:48
2024-11-15T06:48
2024-11-15T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что научился извлекать выгоду из западных санкций во время поездок в дружественные России страны дальнего зарубежья. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций. По его словам, это происходило потому, что компании, осуществляющие заправку самолетов, не принадлежали странам, которые он посещал. "Находясь с рабочими визитами по линии Общественной палаты РФ за границей, столкнулся с отказом гостиниц, которые включены в западные отельные сети, в заселении из-за санкций. При том, что место было забронировано и оплачено заранее. Аналогичная ситуация и с сетью обменных пунктов. Но все это в итоге обернулось положительным эффектом", - сказал Рогов РИА Новости. Он пояснил, что после отказа нашел местный, а не сетевой обменный пункт, где курс был значительно выгодней. А местная гостиница, не принадлежащая западной сети, за меньшие деньги оказалась куда комфортабельней, добавил Рогов. "Спасибо Западу, что он ввел санкции. Так как это быстрее помогает нам определить, где свои, а где чужие", - сказал председатель комиссии ОП РФ.
https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983832492.html
https://ria.ru/20241114/samolet-1983650614.html
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владимир рогов, сергей лавров, россия
Владимир Рогов, Сергей Лавров, Россия
Рогов рассказал, как научился извлекать выгоду из западных санкций
Рогов раскрыл, как извлек выгоду из санкций в ходе визита в дружественные страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что научился извлекать выгоду из западных санкций во время поездок в дружественные России страны дальнего зарубежья.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций. По его словам, это происходило потому, что компании, осуществляющие заправку самолетов, не принадлежали странам, которые он посещал.
"Находясь с рабочими визитами по линии Общественной палаты РФ за границей, столкнулся с отказом гостиниц, которые включены в западные отельные сети, в заселении из-за санкций. При том, что место было забронировано и оплачено заранее. Аналогичная ситуация и с сетью обменных пунктов. Но все это в итоге обернулось положительным эффектом", - сказал Рогов РИА Новости.
Он пояснил, что после отказа нашел местный, а не сетевой обменный пункт, где курс был значительно выгодней. А местная гостиница, не принадлежащая западной сети, за меньшие деньги оказалась куда комфортабельней, добавил Рогов.
"Спасибо Западу, что он ввел санкции. Так как это быстрее помогает нам определить, где свои, а где чужие", - сказал председатель комиссии ОП РФ
.