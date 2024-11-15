https://ria.ru/20241115/reestr--1984045797.html

Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек

Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек - РИА Новости, 15.11.2024

Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов двух человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:51

2024-11-15T17:51

2024-11-15T17:51

общество

россия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов двух человек, сообщается на сайте ведомства. "Пятнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Афанасьева* и М.И. Ториев*", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Вера Афанасьева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки о Вооруженных силах РФ. Она также выступала против СВО, распространяла сообщения иностранных агентов. Магомед Ториев*, помимо прочего, принимал участие в создании материалов иноагентов. Он проживает за пределами России. Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.* Внесены в реестр иноагентов

https://ria.ru/20241114/gosduma-1983811128.html

https://ria.ru/20241113/shtraf-1983580025.html

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общество, россия