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Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек - РИА Новости, 15.11.2024
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17:51 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/reestr--1984045797.html
Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек
Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек - РИА Новости, 15.11.2024
Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов двух человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:51
2024-11-15T17:51
общество
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов двух человек, сообщается на сайте ведомства. "Пятнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Афанасьева* и М.И. Ториев*", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Вера Афанасьева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки о Вооруженных силах РФ. Она также выступала против СВО, распространяла сообщения иностранных агентов. Магомед Ториев*, помимо прочего, принимал участие в создании материалов иноагентов. Он проживает за пределами России. Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.* Внесены в реестр иноагентов
https://ria.ru/20241114/gosduma-1983811128.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минюст включил в реестр иностранных агентов двух человек

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов двух человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов двух человек, сообщается на сайте ведомства.
"Пятнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Афанасьева* и М.И. Ториев*", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Госдуму внесли проект об особом порядке выплаты средств иноагентам
14 ноября, 18:05
По данным ведомства, Вера Афанасьева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки о Вооруженных силах РФ. Она также выступала против СВО, распространяла сообщения иностранных агентов.
Магомед Ториев*, помимо прочего, принимал участие в создании материалов иноагентов. Он проживает за пределами России.
Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.
* Внесены в реестр иноагентов
Сергей Гуриев* - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
13 ноября, 17:29
 
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