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СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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17:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/razvedka-1984033945.html
СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа
СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа
Британская служба внешней разведки MI6, опасаясь утечек секретных данных с приходом в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:00
2024-11-15T17:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
тулси габбард
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская служба внешней разведки MI6, опасаясь утечек секретных данных с приходом в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, рассматривает возможность сокращения информации, предоставляемой американской стороне, пишет в пятницу газета inews со ссылкой на источники в британской разведке. Ранее Трамп заявил, что предложил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". "Назначение Трампом Габбард добавило беспокойств сотрудникам британской разведки по поводу сокращения уровня предоставляемых США деталей, чтобы защитить безопасность тайных источников и целостность операций", - пишет издание. Согласно источнику в разведслужбе, подобные обсуждения вызваны естественными усилиями по желанию сохранить разведданные, поскольку Трамп может представлять угрозу для национальных интересов Великобритании. "По оценкам, он уязвим для более опытных противников, которые могут выудить или выманить у него информацию... (Разведывательное) сообщество будет более тщательно подходить к вопросу о том, что ему сообщают на утренних заседаниях, о том "что ему нужно знать", а не "что ему можно сообщить", - цитирует издание источник. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы. В середине июля окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Позднее Смит обжаловал это решение.
https://ria.ru/20241115/proverki-1983999537.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, тулси габбард, британская разведывательная служба mi6, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Британская разведывательная служба MI6, ФБР, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа

inews: MI6 может сократить информацию, поставляемую США, из-за недоверия Трампу

© AP Photo / Lennart PreissЗдание Секретной разведывательной службы в Лондоне
Здание Секретной разведывательной службы в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Lennart Preiss
Здание Секретной разведывательной службы в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская служба внешней разведки MI6, опасаясь утечек секретных данных с приходом в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, рассматривает возможность сокращения информации, предоставляемой американской стороне, пишет в пятницу газета inews со ссылкой на источники в британской разведке.
Ранее Трамп заявил, что предложил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля".
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"Назначение Трампом Габбард добавило беспокойств сотрудникам британской разведки по поводу сокращения уровня предоставляемых США деталей, чтобы защитить безопасность тайных источников и целостность операций", - пишет издание.
Согласно источнику в разведслужбе, подобные обсуждения вызваны естественными усилиями по желанию сохранить разведданные, поскольку Трамп может представлять угрозу для национальных интересов Великобритании.
"По оценкам, он уязвим для более опытных противников, которые могут выудить или выманить у него информацию... (Разведывательное) сообщество будет более тщательно подходить к вопросу о том, что ему сообщают на утренних заседаниях, о том "что ему нужно знать", а не "что ему можно сообщить", - цитирует издание источник.
В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы. В середине июля окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Позднее Смит обжаловал это решение.
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