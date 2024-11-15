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Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана - РИА Новости, 15.11.2024
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12:18 15.11.2024 (обновлено: 12:28 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/razgovor-1983922038.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана - РИА Новости, 15.11.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:18
2024-11-15T12:28
владимир путин
россия
азербайджан
ильхам алиев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.Лидеры двух государств рассмотрели вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта."В контексте договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Владимира Путина в Азербайджан в августе, а также с учетом недавних контактов в Баку председателя правительства РФ Михаила Мишустина – рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев, в мире
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.
Лидеры двух государств рассмотрели вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.
"В контексте договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Владимира Путина в Азербайджан в августе, а также с учетом недавних контактов в Баку председателя правительства РФ Михаила Мишустина – рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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