https://ria.ru/20241115/pvo-1984095350.html

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:14

2024-11-15T23:14

2024-11-15T23:36

брянская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность