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В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 15.11.2024 (обновлено: 23:36 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pvo-1984095350.html
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T23:14
2024-11-15T23:36
брянская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html
брянская область
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: над Брянской областью перехватили четыре украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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