https://ria.ru/20241115/pvo-1984092977.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью - РИА Новости, 15.11.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Липецкой областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:51
2024-11-15T22:51
2024-11-15T22:57
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Липецкой областью, сообщило Минобороны России."Около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984012137.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Липецкой областью