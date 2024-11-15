https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html
Путин заявил о деградации отношений России и Германии
Путин заявил о деградации отношений России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024
Путин заявил о деградации отношений России и Германии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:24
2024-11-15T18:24
2024-11-15T18:30
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783843_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_2f597e7d5e2c6877dc6baa7ed1e5aee9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем направлениям как следствие недружественного курса германских властей, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/putin-1984053561.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11645cdadc33f949a2cf4ec0e80a72e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин заявил о деградации отношений России и Германии
Путин: отношения России и Германии беспрецедентно деградировали во всех сферах