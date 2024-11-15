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Путин заявил о деградации отношений России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024
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18:24 15.11.2024 (обновлено: 18:30 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html
Путин заявил о деградации отношений России и Германии
Путин заявил о деградации отношений России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024
Путин заявил о деградации отношений России и Германии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:24
2024-11-15T18:30
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем направлениям как следствие недружественного курса германских властей, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/putin-1984053561.html
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин заявил о деградации отношений России и Германии

Путин: отношения России и Германии беспрецедентно деградировали во всех сферах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем направлениям как следствие недружественного курса германских властей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики
Вчера, 18:18
 
РоссияГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцВ мире
 
 
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