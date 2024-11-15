https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html

Путин заявил о деградации отношений России и Германии

Путин заявил о деградации отношений России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024

Путин заявил о деградации отношений России и Германии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:24

2024-11-15T18:24

2024-11-15T18:30

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию отношений РФ и ФРГ по всем направлениям как следствие недружественного курса германских властей, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241115/putin-1984053561.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире