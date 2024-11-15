Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал условие для договоренностей по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/putin-1984053846.html
Путин назвал условие для договоренностей по Украине
Путин назвал условие для договоренностей по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Путин назвал условие для договоренностей по Украине
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ в сфере... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:20
2024-11-15T18:20
россия
германия
украина
владимир путин
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_145:0:2909:1555_1920x0_80_0_0_b24447dd97dd5588040e3c55b3946bf4.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240615/sholts-1953109601.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_515:0:2606:1568_1920x0_80_0_0_ccf311ba17835b6f55cc414d58e591db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин назвал условие для договоренностей по Украине

Путин: договоренности по Украине должны учитывать интересы России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта", - говорится в сообщении.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным
15 июня, 13:56
 
РоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала