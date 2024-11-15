https://ria.ru/20241115/putin-1984053846.html
Путин назвал условие для договоренностей по Украине
Путин назвал условие для договоренностей по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Путин назвал условие для договоренностей по Украине
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ в сфере... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:20
2024-11-15T18:20
2024-11-15T18:20
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украина
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240615/sholts-1953109601.html
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россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин назвал условие для договоренностей по Украине
Путин: договоренности по Украине должны учитывать интересы России